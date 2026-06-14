ترامب يعلن توقيع اتفاق السلام مع إيران وفتح مضيق هرمز: تفاصيل وتحديات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع إيران اليوم الأحد، مع توقع فتح مضيق هرمز. طهران لم تحدد بعد موعداً، وتظهر توترات داخلية وإقليمية، بينما تجري مفاوضات دولية لتسوية القضايا النووية والعقوبات.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقية السلام مع إيران، التي ستنهي الحرب الجارية وتفتح مضيق هرمز من جديد، من المقرر أن تُوقع اليوم الأحد.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب المتعددة على منصاته الرقمية، إلا أن طهران لم تُحدِّد بعد تاريخاً نهائياً للتوقيع، مشيرة إلى ضرورة الانتظار حتى يتم الاتفاق على التفاصيل التقنية. يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعٍ من تصعيد عسكري كبير، حيث شنّت القوات الأمريكية ضربات جديدة على أهداف إيرانية، ردت عليها طهران باستهداف دولٍ إقليمية أخرى، مما أثار مخاوف من اشتعال صراع أكبر.

على الرغم من هذا التوتر، أعربت الجهات الرسمية عن "تحقيق تقدم كبير" في مسار التوصل إلى تسوية شاملة، إلا أن المعلومات المتضاربة التي تُسرب من الجانبين حول بنود الاتفاق الأولية ما زالت تُظهر فروقاً واضحة، ولا يزال موعد التوقيع غير مؤكد بصورة قاطعة. في خضم هذه التطورات، صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تلعب حكومته دور الوسيط بين الجانبين، أن الاتفاق قد يُستكمل خلال الـ24 ساعة القادمة عبر توقيع إلكتروني، يليه "محادثات تقنية" تُجرى الأسبوع المقبل لتفصيل الجوانب الفنية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة أنباء إرنا أن الموعد المحدد للتوقيع ما زال غير معروف وأنه من غير المرجح أن يُجرى غداً، متوقعاً أن يحدث خلال "الأيام المقبلة". في مشهد يُظهر الانقسام الداخلي داخل إيران، بثت وكالة أنباء فارس فيديوًّا مساء السبت يُظهر عشرات المتظاهرين أمام وزارة الخارجية في مدينة مشهد وهم يرددون هتافات معارضة للاتفاق وتنتقد وزير الخارجية عباس عراقجي، مما يعكس رفضاً متزايداً من قبل الجماعات المتشددة.

مع استمرار الضغط الداخلي على ترامب لإنهاء الصراع الذي لا يحظى بتأييد شعبي واسع، يواجه الرئيس الأمريكي انتقادات من زعماء دول مجموعة السبع الذين يُحذرون من تبعات التدخل العسكري غير المشترك. وفي الوقت نفسه، تستمر محادثات دولية تتضمن برازيل، المغرب، قطر، وإيران حول مسألة فتح مضيق هرمز وإعادة تشغيل الممر النفطي الاستراتيجي الذي علقته الحرب منذ 28 فبراير.

وفقاً لتقارير وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، تنص مسودة التفاهم على وقف فوري ودائم للأعمال القتالية، بما في ذلك في لبنان، تليها ستة عشر أسبوعاً من المفاوضات لتسوية القضايا النووية ورفع العقوبات، وإطلاق سراح ما يقدر بـ 24 مليار دولار من الأصول المجمّدة. ترامب صرح أن الإيرانيين "لم يعودوا يرغبون في سلاح نووي"، ووعّد بأنه إذا هدأ الوضع سيُخرَج اليورانيوم المخصّب من إيران ويُدمَّر، رغم أن طهران رفض نقل المخزون إلى دول أخرى، مقترحاً تخفيفه داخل البلاد إلى نسبة لا تتجاوز 5٪ لتقليل خطر تصنيع قنابل نووية.

كما يتضمن الاتفاق المحتمل مسألة لبنان، حيث أقر مسؤول أمريكي كبير أن التفاهم سيشمل لبنان وفقاً لمطالب إيران، رغم محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل فصله عن مسار التفاوض. منذ دخول لبنان الحرب في 2 مارس، تسببت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في خسائر بشرية هائلة وتشريد مئات الآلاف، ما جعل أي اتفاق نهائي يتطلب معالجة شاملة لهذه الأزمة الإقليمية





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