ترامب يغضب نتنياهو ويرسل رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي

بعد انفجار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتحديه ووضع رسالة إلى سيده ورئيسه. ذكرت القناة 12 العبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في تصريحات للقناة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطريقة لم يسبق لأي زعيم أن تحدث بها عنه علنا من قبل.

بعد انفجار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وجه رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو ، قام وزير الأمن القومي ال إسرائيل ي إيتمار بن غفير بتحديه ووضع رسالة إلى سيده ورئيسه.

ذكرت القناة 12 العبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في تصريحات للقناة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطريقة لم يسبق لأي زعيم أن تحدث بها عنه علنا من قبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة العبرية إنه نقل رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفادها بأنه غير راض إطلاقا عن الهجوم الذي نفذته إسرائيل في بيروت. وصرح ترامب: لماذا قام بيبي بهذا الهجوم؟.. حزب الله أطلق النار وأصاب منطقة في وسط اللاشيء..

لم يصب أحدا بأذى.. ثم كان عليه أن ينفذ هذا الهجوم اللعين وفوق ذلك في بيروت.. لقد أغضبني ذلك جدا. وأضاف: اتصلوا بي وقالوا سيدي إسرائيل تهاجم بيروت وذلك قبل ساعة من الموعد الذي كان من المفترض أن نوقع فيه الاتفاق..

لم أصدق أن هذا يحدث.. هذا أمر سيئ جدا. وتابع قائلا: ليس لدى بيبي أي قدر من حسن التقدير في اتخاذ القرار.. لقد أوصلت له هذه الرسالة بوضوح هو أنني غير راض إطلاقا.

وتأتي تصريحات ترامب عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي صباح الأحد ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم، وتوعد إيران برد مزلزل. قالت وسائل إعلام عبرية مساء الأحد إن التوتر والقلق يسودان المنطقة حيث تسعى إيران لإثبات تفوقها على إسرائيل بينما يسعى ترامب جاهدا لضمان عدم مهاجمة إسرائيل بتقديم مغريات لطهران.

في إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أن طهران ستمتنع في هذه المرحلة عن إطلاق صواريخ على إسرائيل كبادرة طيبة إلى الرئيس الأمريكي مقابل مزايا ستمنح كجزء من المحادثات. و أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد اللهي علي آبادي، يوم الأحد، أن القدرات القتالية والدفاعية والصاروخية والبحرية والمسيرة والدفاع الجوي الإيرانية، أقوى من ذي قبل.

وذكرت القناة 12 العبرية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في تصريحات للقناة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطريقة لم يسبق لأي زعيم أن تحدث بها عنه علنا من قبل. و كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خلال آخر اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من أراض سورية احتلتها إسرائيل، ومن نقاط في جنوب لبنان.

و أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن قرار الحرب والتفاوض يعودان إلى قائد الثورة والمجلس الأعلى للأمن القومي، معربا عن أسفه بوصف فريق التفاوض بالخائن. وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة أن الجيش اغتال القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق، المسؤول عن قيادة ما يعرف ب





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