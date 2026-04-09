ترامب ينتقد الناتو: خيبة أمل من عدم دعم الحرب على إيران

الأمين العام للناتو يعلق على خيبة أمل ترامب من حلفائه بشأن دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتصريحات حول إمكانية الانسحاب الأمريكي.

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( الناتو )، مارك روته، لشبكة CNN، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر خلال لقائهما يوم الأربعاء عن 'خيبة أمله الواضحة' من العديد من أعضاء الحلف لعدم دعمهم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بالقدر الذي كان يتمناه. وأوضح روته أنه يتفهم شعور ترامب بالإحباط، مشيراً إلى أن العديد من الدول الأوروبية قدمت مساعدات بطرق أخرى، شملت تقديم الدعم اللوجستي، والتغطية الجوية، وتوفير القواعد العسكرية، وغيرها من أشكال الدعم.

تأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتصاعدت حدة التوترات بعد أن أشار ترامب إلى أن دول الناتو 'خضعت للاختبار وفشلت' في تقديم العون للولايات المتحدة في مواجهة إيران، وذلك وفقًا لبيان نقلته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت. ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تدرس الانسحاب من الناتو، قالت ليفيت إن ترامب سيناقش الأمر على الأرجح مع روته. هذه التطورات تعكس تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، وتبرز التحديات التي تواجه الحلف في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وتجعلنا نتساءل عن مستقبل التحالف العسكري الأطلسي في ظل هذه التحديات. روته امتنع عن الإجابة عما إذا كان الرئيس الأمريكي صرح بنيته الانسحاب من الناتو، ولكنه قال: 'كما ذكرت، هناك خيبة أمل واضحة، لكن في الوقت نفسه، كان يستمع باهتمام إلى حججي بشأن ما يحدث'.\في سياق متصل، أكد روته أن غالبية الدول الأوروبية تدعم الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بنزع سلاح إيران من قدرتها على 'تصدير الفوضى'. رحب قادة عدد من الدول الأوروبية بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، وأعلنوا: 'ستساهم حكوماتنا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز'. هذه المواقف تعكس التوازن الدقيق الذي تسعى الدول الأوروبية إلى تحقيقه بين دعم حلفائها الأمريكيين والحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية في المنطقة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية وإمدادات النفط. هذه التصريحات تثير تساؤلات حول مدى التزام الحلفاء بدعم بعضهم البعض في القضايا الأمنية، خاصة في ظل تزايد التهديدات الأمنية العالمية. يواجه الناتو تحديات كبيرة في الحفاظ على الوحدة والتنسيق بين أعضائه، خاصة في ظل اختلاف وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. تبرز هذه التحديات أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين الحلفاء، والبحث عن آليات جديدة لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات المشتركة.\من جهة أخرى، يثير موقف ترامب من الناتو تساؤلات حول مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقاتها مع الحلفاء. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة هي القوة الدافعة وراء تأسيس وتوسيع الناتو، ولكن يبدو أن ترامب يعطي الأولوية لمصالح الولايات المتحدة على حساب التزاماتها تجاه الحلفاء. يعكس هذا النهج تغيراً في السياسة الخارجية الأمريكية، وقد يؤدي إلى تآكل الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها. يجب على الحلفاء أن يعيدوا تقييم استراتيجياتهم الأمنية والتفكير في كيفية تعزيز القدرات الدفاعية الخاصة بهم وتقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم البحث عن طرق جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. تداعيات هذه التغيرات قد تمتد إلى مجالات أخرى، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والتعاون الدولي. لذلك، من الضروري أن تبذل الدول الأعضاء في الناتو جهودًا مضاعفة للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة





الناتو ترامب إيران الولايات المتحدة العلاقات الدولية

