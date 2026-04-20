ترامب يعلن تحقيق نصر ساحق على إيران ويشدد على استمرار الحصار النووي

دونالد ترامب يؤكد تفوق الجيش الأمريكي في الصراع ضد إيران ويشترط إنهاء الحصار بصفقة نووية شاملة، في وقت تتسارع فيه الجهود الدبلوماسية في إسلام آباد لتجنب تصعيد عسكري وشيك.

في مشهد جيوسياسي يتسم بالتوتر المتصاعد، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات النارية عبر منصة تروث سوشيال، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمضي قدما نحو تحقيق نصر ساحق في المواجهة المفتوحة مع إيران . وشدد ترامب على أن العمليات العسكرية الأمريكية حققت نتائج مذهلة أدت إلى تحييد القدرات البحرية والجوية ال إيران ية بشكل شبه كامل، واصفا هذه التطورات بأنها تغيير جذري للنظام في طهران.

وقد وجه ترامب انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، متهمًا إياها بنشر تقارير كاذبة لا تعكس الواقع الميداني الذي يؤكد تفوق القوات الأمريكية، ومعتبرا أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل قائما ولن يرفع إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل يضمن تلبية الشروط الأمريكية، وفي مقدمتها منع إيران من حيازة أي قدرات نووية قد تهدد الاستقرار العالمي. من جانبها، شهدت الأسواق العالمية تفاعلا سريعا مع هذه الخطابات، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعات متسارعة نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الشرق الأوسط. وفي السياق الدبلوماسي، تتجه الأنظار نحو إسلام آباد التي تستضيف جولة مفاوضات حاسمة، وسط جهود دولية تقودها أطراف متعددة، بما في ذلك روسيا، لمحاولة منع انفجار الموقف عسكريا بعد انقضاء فترة الهدنة المؤقتة. ورغم هذه الجهود، لا تزال إيران تلوح بورقة الرد العسكري إذا ما ارتكب الطرف الآخر أي خطأ في الحسابات، مشددة على أن قيادتها العسكرية في حالة تأهب قصوى لحماية أمنها القومي. وتتزامن هذه التطورات مع تقارير استخباراتية تشير إلى تعقد المشهد في بحر عمان، وسط تحذيرات من أن أي فشل في التوصل إلى تسوية دبلوماسية قد يؤدي إلى عودة المواجهات العسكرية المباشرة بوتيرة أكثر عنفا. وتبرز في هذا الملف تعقيدات إضافية تتعلق بالأدوار الإقليمية والدولية؛ حيث أكدت الخارجية الروسية حرصها على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز واستعدادها لدعم أي تسوية سلمية، بينما تواصل إسرائيل تبرير موقفها من خلال تقديم تقديرات استخباراتية تتهم طهران بالسعي لتدميرها. وفي الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية لفرض سياسة الضغط الأقصى، يظل العالم يترقب ما ستؤول إليه محادثات إسلام آباد، حيث يرى مراقبون أن العالم يقف على أعتاب مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة القوى في المنطقة. إن استمرار التصريحات المتبادلة وتوسع رقعة الخلاف، بما في ذلك المزاعم الأمريكية حول تحركات السفن الإيرانية نحو شواطئ الولايات المتحدة، يعكس عمق الأزمة التي تتجاوز في أبعادها حدود الملف النووي لتصل إلى صراع نفوذ شامل يتطلب حكمة دبلوماسية فائقة لتجنب سيناريوهات الدمار المتبادل التي حذر منها الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة





