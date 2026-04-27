ترامب: ميلانيا تعاملت مع إطلاق النار بشكل رائع ويهاجم الصحافة والديمقراطيين

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن زوجته ميلانيا تعاملت بشكل رائع مع إطلاق النار خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، واتهم الصحافة والديمقراطيين بالخطاب الخطير. وقال إنه لا يعتقد أن العنف السياسي أصبح أسوأ الآن، لكنه حذر من خطورة الخطاب السياسي الحالي.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب تعاملت مع الموقف بشكل رائع عندما تم إطلاق أعيرة نارية خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

وأشار ترامب إلى أن زوجته لم تكن حاضرة أثناء محاولتي الاغتيال اللتين استهدفتاه في عام 2024، إحداهما في بتلر بولاية بنسلفانيا، والأخرى في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا. وأوضح أن ميلانيا لم تشهد أي من الحادثتين، مما يبرز قدرتها على التعامل مع المواقف الصعبة. وخلال المقابلة، أكد ترامب أنه لم يكن قلقًا من وقوع إصابات بعد إطلاق النار في فندق واشنطن هيلتون، مشيرًا إلى أنه يدرك طبيعة الحياة في عالم مجنون.

كما اتهم أعضاء الصحافة بأنهم نفس الشيء تقريبًا مع الحزب الديمقراطي، متهمًا إياهم بعدم اهتمامهم بقضايا الجريمة، بينما هو قوي جدًا في التعامل معها. وقال ترامب إن الصحافة ليست مستقلة، بل مرتبطة بالسياسيين الليبراليين، مما يجعلها غير موضوعية. في سياق الحديث عن العنف السياسي، رأى ترامب أن الخطاب الديمقراطي يساهم في خلق بيئة خطرة، مشيرًا إلى أن العنف السياسي لم يكن أسوأ الآن مما كان عليه في الماضي.

وأضاف أن تاريخ الولايات المتحدة مليء بحالات الاغتيال والإصابة، لكن الخطاب الحالي للديمقراطيين يزيد من خطورة الوضع. كما عبر عن أسفه لإلغاء فعاليات بسبب حوادث إطلاق النار، لكنه أشاد بالروح الإيجابية التي سادت بين أعضاء إدارته ووسائل الإعلام بعد الحادثة. وفيما يتعلق بالعلاقة مع الصحافة، أكد ترامب أنه رغم وجود أشخاص رائعين في المجال الصحفي، إلا أن الصحافة بشكل عام ليبرالية جدًا أو تقدمية جدًا.

وقال إنه لا يعتقد أن العنف السياسي أصبح أسوأ الآن، لكنه حذر من خطورة الخطاب السياسي الحالي. وأضاف أن الأحداث الأخيرة، رغم خطورتها، لم تترك آثارًا دائمة، خاصة بعد أن تبين أن الحادث كان أقل سوءًا مما كان متوقعًا، حيث لم يقتل أحد. في الختام، أكد ترامب على أهمية الحفاظ على الروح الإيجابية بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن العلاقات بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام كانت جيدة بعد الحادث.

كما أعرب عن أسفه لإلغاء الفعاليات بسبب أعمال العنف، لكنه أكد على ضرورة التعامل مع هذه المواقف بحكمة وروح تعاونية. وأشار إلى أن التاريخ يثبت أن العنف السياسي موجود دائمًا، لكن الخطابات السياسية الحالية تزيد من حدة المشكلة





