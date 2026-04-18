ترامب: حصار موانئ إيران مستمر حتى اتفاق لإنهاء الحرب، والتوتر يتصاعد بعد هدنة لبنان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار حصار الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ. وأشار ترامب إلى اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني في بكين، ومعلومات عن نقل اليورانيوم المخصب من إيران. في غضون ذلك، عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن تطلع بلاده لمرحلة جديدة من الاتفاقات الدائمة التي تحفظ حقوق لبنان وسيادته، معبراً عن شكره لدور ترامب في تحقيق الهدنة، في حين تثير بعض التصريحات الأمريكية حول حزب الله قلقاً بشأن مستقبل الاستقرار الإقليمي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل فرض حصار على الموانئ ال إيران ية حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة. وجاء هذا التصريح بالتزامن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ، والذي وصفه ترامب بأنه نتيجة لجهود أمريكية لمنع إسرائيل من قصف لبنان مرة أخرى.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران لن يعتمد على ما يحدث في لبنان، لكن الولايات المتحدة ستتعامل مع وضع مسلحي حزب الله بالطريقة المناسبة، مؤكداً على خطط أمريكية لإخراج المواد النووية من إيران دون دفع أي أموال. وفي سياق متصل، وصف ترامب الاجتماع المرتقب مع الرئيس الصيني في بكين بأنه سيكون 'مميزاً وربما تاريخياً'، مما يلمح إلى أهمية المباحثات حول قضايا إقليمية ودولية كبرى.

كما كشف عن خطة أمريكية لنقل اليورانيوم المخصب المخزن في إيران إلى الولايات المتحدة، في إطار العمل على إنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير. بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده تقف أمام مرحلة جديدة تتطلع فيها إلى 'اتفاقات دائمة' تحفظ حقوق الشعب اللبناني ووحدة أرضه وسيادته.

وفي خطاب يعتبر الأول له بعد الهدنة، شدد الرئيس عون على أن لبنان لم يعد ورقة في يد أحد أو ساحة لحروب الآخرين، بل أصبح دولة تملك قرارها بنفسها وترفع رايتها عالياً لحماية شعبها وخيره. وقدم الرئيس اللبناني شكره لجميع من ساهم في تحقيق وقف النار، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.

وقد عبر الرئيس عون عن أن التفاوض المباشر مع إسرائيل ليس 'ضعفاً' أو 'تنازلاً'، بل هو قرار نابع من قوة الإيمان بحق لبنان في الدفاع عن نفسه، ومن حرصه على شعبه ومسؤوليته في حماية وطنه بكل الوسائل، وخصوصاً من خلال رفض الموت من أجل أي طرف غير لبنان.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من التوتر الشديد وتبادل النيران بين إسرائيل وحزب الله، والذي تصاعد إلى حرب مدمرة بدأت في 28 شباط/فبراير ردًا على اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. وعلى الرغم من صمود الهدنة الأولية، إلا أن بقاء القوات الإسرائيلية في أجزاء من جنوب لبنان قد يمثل عقبة أمام التزام حزب الله بأي اتفاق مستقبلي لا يشارك في مفاوضاته.

وتستمر التحديات الاقتصادية العالمية نتيجة لهذه الصراعات، حيث تجتمع حوالي 40 دولة في باريس، باستثناء الولايات المتحدة وإيران، لمحاولة تخفيف آثار الصراع، رغم أن أي مهمة ناجحة ستتطلب في نهاية المطاف التنسيق مع واشنطن وطهران. في غضون ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على السفن المتوجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، داعية دول أخرى للانضمام للحصار، بينما اعتبرت بعض الدول الأوروبية أن الانضمام للحصار يعني 'الدخول في الحرب'، مع التأكيد على استعدادها للمساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم.





