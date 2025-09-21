ترامب يثير الجدل بشأن استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

تصريحات ترامب حول استعادة قاعدة باغرام الجوية تثير ردود فعل واسعة وتوترًا جيوسياسيًا في أفغانستان

أدلى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للرئاسة، دونالد ترامب ، بتصريحات مثيرة للجدل حول إمكانية عودة القوات الأمريكية إلى أفغانستان ، وتحديدًا استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية. وفي تدوينة له على منصة 'تروث سوشيال'، حذر ترامب من 'أمور سيئة' ستحدث إذا لم تُعد القاعدة إلى السيطرة الأمريكية، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للموقع نظرًا لقربه من الصين. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة النطاق، خاصة وأنها تأتي في سياق محادثات جارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن تطبيع العلاقات.

وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع طالبان لاستئناف الوجود العسكري في باغرام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة هذه المحادثات والأهداف الأمريكية في المنطقة. وقد وصف ترامب القاعدة بأنها قريبة من مواقع إنتاج الأسلحة النووية الصينية، وهو ما يضيف بُعدًا آخر إلى التوترات الجيوسياسية المحيطة بالقضية. \من جهتها، رفضت الحكومة الأفغانية الحالية، وكذلك حركة طالبان، هذه التصريحات بشكل قاطع، معبرة عن رفضها لعودة الوجود العسكري الأمريكي إلى البلاد. وأكد مسؤولون أفغان على ضرورة التعاون بين البلدين دون وجود عسكري أمريكي، في إشارة إلى رغبة أفغانستان في الحفاظ على سيادتها واستقلالها. وفي المقابل، أعربت الصين عن احترامها لسيادة أفغانستان، محذرة من تصعيد التوترات في المنطقة، وهو ما يعكس قلق بكين بشأن أي تحركات أمريكية قد تهدد مصالحها. وتُعد قاعدة باغرام الجوية، التي تقع على بعد حوالي 11 كيلومترًا جنوب شرقي شاريكار في ولاية باروان، ذات أهمية استراتيجية كبيرة نظرًا لموقعها الجغرافي. وكانت القاعدة في السابق أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، وشهدت تاريخًا طويلًا من العمليات العسكرية قبل أن يتم إخلاؤها في عام 2021. وقد أثار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في ذلك العام انتقادات واسعة، واصفة بأنه 'أحد أحلك وأدمى اللحظات في تاريخ أمريكا الدولي'.\وفي هذا السياق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي السابق عن إجراء 'مراجعة شاملة' لعملية الانسحاب من أفغانستان، بينما هدد ترامب بإقالة المسؤولين العسكريين المتورطين في الانسحاب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية. وتشير هذه التطورات إلى حالة من عدم اليقين السياسي في أفغانستان، وتعكس التحديات التي تواجه المنطقة في ظل التنافس الجيوسياسي المتزايد. وتشير التطورات إلى أن مسألة الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان لا تزال قائمة، وأن الولايات المتحدة قد تسعى إلى إيجاد طرق للحفاظ على نفوذها في المنطقة، حتى مع التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد. ويُضاف إلى ذلك، التوقعات بأن تكون هناك تطورات بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل أفغانستان واستقرارها





RTARABIC / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

دونالد ترامب أفغانستان باغرام طالبان الولايات المتحدة

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين