ترامب يعطل 'مشروع الحرية' في هرمز: هل هذا نهاية الحرب مع إيران؟

في تطور مفاجئ، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق 'مشروع الحرية' في مضيق هرمز، مما يعزز آمال التهدئة في الصراع مع إيران. ومع ذلك، يظل مستقبل العلاقات الأمريكية-الإيرانية غير مؤكد، خاصة مع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الادعاءات التي دُحضت لاحقاً بشأن الحرب على إيران ، ونهايتها التي زُعم أنها وشيكة، والانتصار الأمريكي الساحق المفترض؛ لدرجة أنه بات من المستحيل تقييم مصداقية أحدث إعلان صادر عنه.

غير أن قراره بتعليق 'مشروع الحرية'، وهو مبادرة بحرية تهدف إلى تأمين عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، من شأنه أن يعزز التفاؤل بأن المساعي الدبلوماسية، التي تقودها باكستان لإنهاء الصراع، لا تزال حية وقائمة. والاثنين، عندما لم تؤدِ عمليات تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية في المضيق إلى إشعال فتيل الحرب مجدداً، كان ذلك بمثابة إشارة إلى أن أياً من الطرفين لا يرغب في استئناف القتال الشامل.

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين بأن الحملة العسكرية الكبرى، التي أُطلق عليها اسم 'عملية الغضب الملحمي'، انتهت، وهو ما زاد بدوره من الآمال في حدوث تهدئة للأوضاع. وربما لا يكون من قبيل الصدفة أن ترامب من المقرر أن يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل، في رحلة تُعد الأكثر أهمية وتأثيراً حتى الآن خلال ولايته الثانية.

ففي ظل الوضع الراهن، لا يزال القادة الإيرانيون المتشددون هم من يمسكون بزمام الأمور؛ إذ لم توافق إيران بعد على إنهاء برنامجها النووي، كما أنها أغلقت المضيق واتخذت الاقتصاد العالمي رهينة لديها، وهي بذلك تعطي انطباعاً راسخاً بأنها تعتقد أنها تملك اليد العليا في هذا الصراع. ومع ذلك، فإن التهدئة الأخيرة في المضيق، التي جاءت بعد أشهر من التوتر المتصاعد، قد تشير إلى أن هناك فرصة للتفاوض، خاصة مع تدخل باكستان كوسيط محتمل.

وقد أكد مسؤولون أمريكيون أن التعليق المؤقت لعمليات 'مشروع الحرية' يهدف إلى منح الدبلوماسية فرصة لتحقيق تقدم، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للرد على أي استفزاز إيراني. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، لكنها تطالب برفع العقوبات الأمريكية قبل أي تقدم في المفاوضات. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين لعب دورها كوسيط في الأزمة، حيث تبحث عن حلول تعزز الاستقرار في المنطقة وتخدم مصالحها الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن مستقبل العلاقات الأمريكية-الإيرانية يظل غير مؤكد، خاصة مع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. وفي هذا الإطار، فإن زيارة ترامب المقبلة إلى الصين قد تلقي الضوء على مدى استعداد الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية مع إيران، خاصة مع وجود مصالح مشتركة بين واشنطن وبكين في منطقة الشرق الأوسط. ومن المرجح أن تستمر الجهود الدبلوماسية في الأشهر المقبلة، مع محاولات من قبل الأطراف المعنية لتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى حرب شاملة.

وفي النهاية، فإن مصير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران سيظل معلقاً على مدى نجاح الدبلوماسية في تحقيق تسوية متوازنة تلبي مصالح الطرفين





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب إيران مضيق هرمز الحرب الدبلوماسية

United States Latest News, United States Headlines