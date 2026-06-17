ترامب يقترح ترك مهمة التعامل مع حزب الله لسوريا ورفض لبنانيانتقادات أمريكية داخلية وقلق إسرائيلي من المفاوضات الإيرانية

رفض لبناني رسمي لمقترح ترامب إشراك سوريا في ملف حزب الله، مع استمرار الضغط الأمريكي على إسرائيل ومفاوضات أمريكية إيرانية غير مباشرة.

رفض وزير العدل ال لبنان ي عادل نصار المقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل لسوريا مهمة 'التعامل مع حزب الله ' في لبنان .

وقال نصار، خلال حديثه مع بيكي أندرسون على قناة 'سي إن إن' ضمن برنامج 'الترابط بين أنحاء العالم'، إن 'نزع سلاح حزب الله هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وليس لقوات أجنبية'. وأضاف: 'لا يتعلق الأمر بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة. لقد عانى لبنان لسنوات من تدخلات خارجية، وإذا كان حزب الله اليوم وكيلا لإيران، فذلك بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبنان'.

وفي وقت سابق، هاجم السيناتور الديمقراطي الأمريكي ريتشارد بلومنتال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عرضه بإقحام سوريا في التعامل مع 'حزب الله'. يذكر أن ترامب أكد في وقت سابق عدم رضاه عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان و'حزب الله'، مشيرا إلى أنه '...

'. لفت ترامب إلى أن 'الرئيس السوري أحمد الشرع قام بعمل رائع وتمكن من توحيد بلاده وهو الشخص المناسب لإعادة النظام عندما يدور الحديث حول هذه المنظمة'. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس فكرة توقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم المرتقبة.

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى لـ 'نيويورك تايمز' ما قال إنه النص الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال العدائية، وفتح مضيق هرمز، وبدء محادثات بشأن الملف النووي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف قصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، مشيرا إلى أن الاتفاق بمثابة جدار منيع أمام السلاح النووي.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني خلال ولايته الأولى في عام 2020 كان عاملا حاسما في الوصول إلى الاتفاق الحالي مع إيران. أكد الأمين العام لـ 'حزب الله' نعيم قاسم أن المقاومة 'منعت إسرائيل من تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى'، مؤكدا أن 'صمود المقاومة وبيئتها الشعبية أسهم في إنقاذ لبنان ومنع سقوطه'.

كشف دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر مطلع، أن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يدرسون إمكانية توقيع مذكرة التفاهم عن بُعد في وقت مبكر من يوم الأربعاء. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إن الصين تدعم إيران في تحسين علاقاتها مع دول الشرق الأوسط.

سيناتور أمريكي يهاجم ترامب بعد عرضه على إسرائيل ترك 'مهمة التعامل' مع حزب الله للشرع وسوريا قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي ريتشارد بلومنتال إن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقحام سوريا في التعامل مع 'حزب الله' سخيفة تماما. يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعز ليفي، أنه من المتوقع إيجاد حل لمشكلة الطائرات المسيرة المتفجرة التابعة لحزب الله في المستقبل القريب.

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة خمسة من جنوده بينهم جندي في حالة خطرة، جراء هجوم بطائرات مسيرة انتحارية أطلقها حزب الله على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، صباح الأربعاء. أفادت مصادر أهلية في القنيطرة بسوريا لـ RT بقيام قوات إسرائيلية باستجواب موظف حكومي و معه عدد من الأهالي خلال عملية توغل بري قامت بها صباح اليوم في ريف القنيطرة الجنوبي.

أفادت صحيفة 'هآرتس' العبرية بأن القيادات العسكرية الإسرائيلية قلقة بسبب غياب تأثير تل أبيب على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، واحتمال فرض الانسحاب من جنوب لبنان. في رد غير مباشر على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي أن لتل أبيب فضلا كبيرا في وجود الولايات المتحدة الأمريكية كدولة.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة طريقة تعامل إسرائيل مع الملفين اللبناني وحزب الله، محذرا من أن ذلك ينعكس سلبا على مسار التوصل إلى اتفاق مع إيران واستقرار المنطقة. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على ضرورة اضطلاع واشنطن والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم بمسؤولية إلزام إسرائيل بإنهاء حربها.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان و'حزب الله'، مشيرا إلى أنه اقترح على تل أبيب فكرة أن تتولى سوريا أمر 'حزب الله'. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالتفاهم الأمريكي الإيراني الذي أعلنت باكستان التوسط فيه، بشأن وقف إطلاق النار في لبنان





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