ترامب ينتقد نتنياهو بسبب غارة بيروت ويعرب عن غضبه من توقيتها قبل اتفاق إيران

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن توقيتها أثار غضبه لأنه جاء قبل ساعات من توقيع اتفاق مهم مع إيران. وأكد ترامب أن الاتفاق لا يزال قابلا للتوقيع رغم التأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

شهد يوم الأحد توترات متصاعدة على عدة جبهات؛ فبينما كانت المفاوضات بين الولايات المتحدة و إيران على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي، شنت إسرائيل غارة جوية على الضاحية الجنوبية ل بيروت ، مما أثار استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وفي تصريحات حصرية للقناة الـ12 الإسرائيلية، أعرب ترامب عن غضبه الشديد من توقيت الهجوم الذي جاء قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق مع إيران. وقال ترامب: "لماذا نفذ بيبي هذه الضربة؟

"، مشيرا إلى أن إطلاق النار من جانب حزب الله لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر، مما يجعل الرد الإسرائيلي مبالغا فيه وغير مبرر حسب رأيه. وكشف ترامب أنه تلقى إخطارا بالهجوم قبل ساعة واحدة فقط من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق، قائلا: "اتصلوا بي وأبلغوني أن إسرائيل تهاجم بيروت، ولم أصدق أن ذلك يحدث".

وأوضح ترامب أن الاتفاق المقترح مع إيران يتضمن ضمانات بعدم امتلاكها سلاحا نوويا، والسماح بعمليات تفتيش مفاجئة للمواقع المشبوهة خلال مهلة 24 ساعة، بالإضافة إلى التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. واعتبر ترامب أن هذا الاتفاق "جيد لإسرائيل" وأنه سيجلب السلام للمنطقة، بما في ذلك لبنان.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، كتب ترامب: "ما كان ينبغي أن يحدث الهجوم على بيروت هذا الصباح، خصوصا في يوم مهم كهذا ونحن على مقربة شديدة من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران". وأضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن الهجوم كان ردا على إطلاق نار محدود جدا ولم يصب أحد، ولا ينبغي أن يعطل هذه العملية المهمة".

وشدد ترامب على ضرورة عدم شن أي هجمات أخرى من إسرائيل داخل لبنان أو من أي طرف آخر، بما في ذلك حزب الله، ضد إسرائيل. من جهة أخرى، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا مسؤول منظومة الاتصالات في حزب الله، وفق ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية. وأدى الهجوم إلى سقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى، حسب الدفاع المدني اللبناني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن المقر الذي استهدف كان يستخدم من قبل عناصر حزب الله للتخطيط والدفع بمخططات تستهدف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية قبل وقت قصير من تنفيذ الغارة.

في ردود الفعل الإيرانية، قال كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن الغارة تظهر مجددا عدم رغبة واشنطن في الوفاء بالتزاماتها أو عدم قدرتها على ذلك. كما نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب قائد القيادة العسكرية المشتركة في إيران أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمر دون رد. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لهجوم محتمل على إسرائيل في أعقاب الغارة، وأنه يواصل الحفاظ على الجاهزية واليقظة لمجموعة من السيناريوهات الدفاعية والهجومية.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن المناقشات التي سبقت الهجوم تطرقت إلى احتمالية التصعيد الإيراني ردا على الهجوم، كما حدث في المرة السابقة، وأن إسرائيل متأهبة لذلك. ورغم هذه التوترات، عبر ترامب عن اعتقاده بأن الاتفاق مع إيران لا يزال قابلا للتوقيع خلال الساعات المقبلة، رغم التأخير الذي تسبب به الهجوم. وأشار ترامب إلى أنه بعد التوقيع الإلكتروني على الاتفاق، سوف يكون هناك توقيع حضوري بعد أسبوع من الآن، ويمكن أن يكون في مكان ما في أوروبا.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط مساع دولية لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. وتظل الأنظار متجهة نحو البيت الأبيض وطهران لمعرفة مصير الاتفاق المرتقب، الذي قد يعيد تشكيل المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط





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