ترامب يعلن عن توافق مع فون دير لاين بشأن إيران وتيرة التجارة مع الاتحاد الأوروبي

فيما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة الجانبين على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما تحدث عن اتفاق تجاري مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وفيما يتعلق بالتجارة، أشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على تخفيض التعريفات الجمركية إلى الصفر، لكنه وضع مهلة زمنية لتنفيذ هذه الوعود، قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيواجه رسوم جمركية أعلى إذا لم يلتزم بالوعود بحلول الذكرى الـ250 لتأسيس بلاده. كما تحدث عن اتفاقية التجارة التاريخية التي أبرمناها في تيرنبيري مع الاتحاد الأوروبي، والتي وصفها بأنه أكبر اتفاقية تجارية على الإطلاق. وفي الوقت الحاضر، تشهد العلاقات بين واشنطن وبروكسل توترا بشأن الحواجز التجارية، وقد لوحظ مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات لتهدئة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، ومنها تأجيل فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية. في الوقت الحاضر، يستأنف مشرعو وحكومات الاتحاد الأوروبي محادثاتهم في 19 مايو بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مكالمة هاتفية"رائعة" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كشف خلالها عن توافق بين الجانبين على"منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وفي منشور على منصة"تروث سوشيال", كتب ترامب:"لقد قُطع لي وعد بأن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب الاتفاقية، وأن يخفض تعرفاته الجمركية إلى الصفر". ومع ذلك، وضع ترامب مهلة زمنية لتنفيذ هذه الوعود قائلا:"وافقتُ على منح أورسولا فون دير لاين مهلة حتى الذكرى الـ250 لتأسيس بلادنا، وإلا، للأسف، سترتفع التعرفات الجمركية عليهم فورا إلى مستويات أعلى بكثير".

أشار ترامب في منشوره أيضا إلى صفقة تيرنبيري التجارية التي قال إنها"أكبر اتفاقية تجارية على الإطلاق" وأضاف:"لقد كنتُ أنتظر بصبرٍ أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب الاتفاقية التجارية التاريخية التي أبرمناها في تيرنبيري باسكتلندا". جاءت هذه المكالمة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبروكسل توترا بشأن الحواجز التجارية، وقد لوحظ مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات لتهدئة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، منها تأجيل فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية.

يستأنف مشرعو وحكومات الاتحاد الأوروبي محادثاتهم في 19 مايو بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أخبار العالمأخبار العالم العربيأخبار العال





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب إيران الاتحاد الأوروبي تجارة تاريخية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

منذ 3 أجيال.. عائلة تركية تتوارث تقليد مصارعة الإبلمنذ 3 أجيال.. عائلة تركية تتوارث تقليد مصارعة_الإبل ما تزال عائلة 'تبه دلن' التركية، القاطنة في بلدة 'تورغتلو' بولاية مانيسا (غرب)، تحافظ على تقليد مصارعة الإبل، الذي توارثته من الأجداد القدامى منذ 250 عامًا.

Read more »

مظلات المسجد النبوي تقي المصلين الشمس والمطرتوفر 250 مظلة متحركة بالمسجد النبوي الشريف الأجواء المناسبة للمصلين ،وتغطى بظلالها 143 ألف كيلو متر ...

Read more »

فيضانات جنوب إفريقيا تقتل 250 شخصًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةفيضانات جنوب إفريقيا تقتل 250 شخصًا أعلنت جنوب إفريقيا عن مصرع 250 شخصًا على الأقل في الفيضانات العارمة التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي والتي تعد

Read more »

أرباح علم الفصلية ترتفع 48% إلى 250 مليون ريال | صحيفة المواطن الإلكترونيةأرباح علم الفصلية ترتفع 48% إلى 250 مليون ريال ارتفع صافي أرباح شركة علم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية بنحو 48% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 250 مليون

Read more »

وفاة 19شخصًا جراء العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة - صحيفة تواصل الالكترونيةتوفي 19 شخصًا على الأقل جراء العاصفة الشتوية الضخمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وأثرا على نحو 250 مليون أمريكي، على ما أفادت

Read more »

تونس.. 70 شركة تركية تشارك في 'الصالون الدولي للنسيج' بسوسةمن أصل 250 شركة من 19 دولة مشاركة في المعرض.. - Anadolu Ajansı

Read more »