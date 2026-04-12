ترامب يعلن حصاراً بحرياً على مضيق هرمز.. والمفاوضات الأمريكية الإيرانية تتعثر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات حصار بحري شامل على مضيق هرمز، بالتزامن مع فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد. تصاعد التوتر الإقليمي يثير المخاوف من التصعيد العسكري.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، عن الشروع الفوري في تنفيذ إجراءات 'حصار بحري شامل' على جميع السفن التي تدخل وتخرج من مضيق هرمز ، مؤكداً تصميمه على إحكام السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. جاء هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وتعثر المحادثات بين الولايات المتحدة و إيران ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين واحتمالات التصعيد العسكري.

انتهت جولات التفاوض المكثفة التي عقدت في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، بين الوفدين الأمريكي والإيراني دون تحقيق أي تقدم ملموس، وذلك على الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وأرجع المسؤولون الأمريكيون فشل المفاوضات إلى الخلافات العميقة حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والتدخلات الإقليمية، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. كما تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات حول المسؤولية عن عرقلة المفاوضات، حيث اتهمت كل منهما الأخرى بعدم الجدية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.\في خضم هذه التطورات، أصدر 'حزب الله' سلسلة من البيانات أعلن فيها عن تنفيذه لعدة هجمات على مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية، وذلك منذ فجر الأحد وحتى الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش. ولم يكشف الحزب عن تفاصيل هذه الهجمات أو حجم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل، لكنها تأتي في سياق التوتر المتزايد في المنطقة. في المقابل، زعمت الولايات المتحدة تحقيق انتصارات في الحرب، مبدية عدم اكتراثها بنتائج المفاوضات مع إيران، مما يعكس موقفاً متشدداً يرى أن الضغط العسكري والاقتصادي هو السبيل الوحيد لإجبار طهران على تغيير سلوكها. وفي سياق متصل، اتهمت طهران أوساطاً سياسية وإعلامية أمريكية بالتحريض على اغتيال الوفد المفاوض، مشيرة إلى منشور لنائب الرئيس الأمريكي السابق جي دي فانس، تضمن إشارة إلى مقال في صحيفة 'واشنطن بوست' يوضح فيه كيف يمكن للرئيس ترامب أن يثبت لإيران أنها خسرت المعركة من خلال استهداف المفاوضين الإيرانيين. هذا الاتهام يثير مخاوف جدية حول سلامة الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات.\في سياق آخر، اقترح الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، استخدام سلاح وقف تصدير النفط من قبل دول الخليج، كآلية للضغط على العالم وتحميله تبعات إغلاق مضيق هرمز وإجبار إيران على فتحه. وقد أثار هذا الاقتراح ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض استراتيجية غير فعالة وربما تضر بدول الخليج نفسها، بينما رأى آخرون أنه قد يكون وسيلة للضغط على المجتمع الدولي للتحرك بشكل جدي لحل الأزمة. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات في إسلام أباد تركزت على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك مضيق هرمز، والملف النووي، وتعويضات الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب بشكل كامل ضد إيران والمنطقة. وفي تطور آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية أمريكية، أن الصين قد تكون أرسلت في الأسابيع الماضية شحنة من صواريخ محمولة على الكتف إلى إيران، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت وكالة تسنيم الإيرانية المطالب الأمريكية المفرطة بأنها السبب الرئيسي وراء فشل المفاوضات بين البلدين، مما يعكس استمرار الخلافات العميقة بين الطرفين





