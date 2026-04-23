ترامب يتدخل شخصيًا في مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ونقل الاجتماع إلى البيت الأبيض

مشاركة مفاجئة للرئيس الأمريكي في جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وتصعيد في الجهود الأمريكية لتهدئة التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان. الاجتماع ينتقل من وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض وسط ضغوط على الحكومة اللبنانية للمضي قدمًا في المفاوضات.

في تطور لافت ومفاجئ، أعلنت هيئة البث ال إسرائيل ية الرسمية عن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا في جولة المحادثات المرتقبة بين لبنان و إسرائيل ، والتي من المقرر أن تجري في وقت لاحق من اليوم الخميس.

هذا التحول الملحوظ يأتي بعد تغيير مفاجئ في مكان انعقاد الاجتماع، حيث تم نقله من مقر وزارة الخارجية الأمريكية إلى البيت الأبيض، دون صدور إفادة رسمية فورية من الإدارة الأمريكية لتأكيد أو نفي هذا الأمر. يمثل هذا التدخل المباشر من الرئيس ترامب تصعيدًا في الجهود الأمريكية الرامية إلى دفع عملية التفاوض بين الطرفين، في ظل استمرار الخلافات العميقة حول قضايا رئيسية، وعلى رأسها ملف سلاح حزب الله.

الاجتماع، الذي يجمع بين سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة وسفير إسرائيل يحيئيل ليتر، يُعد الثاني من نوعه بين ممثلي الجانبين. وقد لوحظ وصول وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس إلى البيت الأبيض في وقت سابق، مما يشير إلى أهمية الحدث وحساسيته. وتأتي هذه المحادثات في ظل مساعٍ أمريكية مكثفة لتهدئة التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان، وتجنب تصعيد عسكري شامل.

المصادر اللبنانية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، كشفت عن تعرض الحكومة في بيروت لضغوط داخلية وخارجية قوية للمضي قدمًا في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، على الرغم من الانقسام السياسي الحاد الذي يشهده لبنان. يرى معارضو حزب الله في هذه المفاوضات فرصة لكسر الجمود السياسي، معتبرين أن إسرائيل لم تعد تمثل العدو المطلق، وهو ما يفتح الباب أمام حوار بناء.

في المقابل، يصر حزب الله على حماية مقاومته وسلاحه، ويرى أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يضمن حقوق لبنان وسيادته. يهدف لبنان في هذه الجولة من المفاوضات إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولاً، تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في 17 أبريل الحالي لمدة عشرة أيام، والذي تشهده المنطقة خروقات إسرائيلية يومية. وثانيًا، وقف عمليات هدم المنازل وتجريف البيوت في القرى المحتلة، والتي تسببت في معاناة كبيرة للسكان المحليين.

وقد أكد مصدر لبناني رسمي رفيع لوكالة الأناضول أن لبنان سيطالب خلال الاجتماع بوقف هذه الممارسات الإسرائيلية، وتقديم تعويضات عادلة للمتضررين. تجدر الإشارة إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان انطلقت للمرة الأولى منذ 43 عامًا في 14 أبريل برعاية أمريكية، واتفقت الأطراف على هدنة وبدء مفاوضات مباشرة، على أن يتم تحديد مكان وزمان انعقادها لاحقًا. ومع ذلك، لم تلتزم إسرائيل بالهدنة بشكل كامل، واستمرت في خرقها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير واسع النطاق.

ردًا على ذلك، قام حزب الله باستهداف مواقع لجنود إسرائيليين ومستوطنات إسرائيلية في جنوبي لبنان. قبل الهدنة، شنت إسرائيل عدوانًا على لبنان في 2 مارس، خلّف 2483 قتيلاً و7707 جرحى، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقًا لأحدث المعطيات الرسمية. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023 واستمرت حتى نوفمبر 2024. كما توغلت في العدوان الحالي مسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس ترامب عن نجاحه في وقف إعدام 8 نساء في إيران، وهو ما نفته طهران بشدة. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهدف معاد في طهران، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة





