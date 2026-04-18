ترامب يهدد إيران ومضيق هرمز يشهد توتراً متصاعداً

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحزم على تهديدات إيران المحتملة بإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً على ضعف إيران وعدم قدرتها على المواجهة، بينما أعلنت إيران إعادة تقييد المرور في المضيق رداً على الحصار الأمريكي.

أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول إيران ، وخاصة ما يتعلق ب مضيق هرمز ، فتيل أزمة جديدة بين البلدين. فقد أكد ترامب عدم قدرة أحد على مواجهة بلاده، مشدداً على أن إيران لا تمتلك قوة بحرية أو جوية أو قيادة حقيقية، واصفاً ما تقوم به بأنه تغيير قسري للنظام. وفي رد على سؤال حول إمكانية إغلاق إيران ل مضيق هرمز مجدداً، قال ترامب "لا يمكنهم ابتزازنا كما فعلوا لسنوات"، مضيفاً "الأمور تسير على ما يرام، سنرى ما سيحدث، سنحصل على بعض المعلومات بنهاية اليوم، نحن نتحدث معهم، ونتخذ موقفا صارما".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان مقر "خاتم الأنبياء"، وهو كيان إيراني مرتبط بالحرس الثوري، عن إعادة تقييد ومنع المرور من مضيق هرمز. وبرر المتحدث باسم المقر هذا الإجراء باستمرار الحصار البحري الأمريكي على البلاد. وأوضح البيان أن السيطرة على مضيق هرمز قد عادت إلى وضعها السابق، وأن هذا المضيق الاستراتيجي يخضع لإدارة ورقابة صارمة من قبل القوات المسلحة الإيرانية. وتابع البيان: "إلى حين قيام الولايات المتحدة بإنهاء حرية حركة السفن الكاملة من إيران إلى وجهتها ومن وجهتها إلى منشأها، سيبقى الوضع في مضيق هرمز تحت رقابة صارمة وفي وضعه السابق". وأضاف البيان: "إنه بناءً على الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها في المفاوضات، وافقت إيران بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز بشكل منظم. ومع الأسف، يواصل الأمريكيون، بسجلهم الحافل بنقض الوعود، ممارسة القرصنة والنهب تحت ما يُسمى بالحصار". هذه التطورات تزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج، وتثير مخاوف بشأن استقرار حركة الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. إن تصريحات ترامب، التي اتسمت بالحدة والقوة، تعكس استراتيجية أمريكية واضحة لزيادة الضغط على إيران، بينما تعكس ردود الفعل الإيرانية، بما في ذلك إعادة فرض القيود على مضيق هرمز، تصميم طهران على الرد على ما تعتبره ممارسات عدائية. إن الإشارة إلى "تغيير قسري للنظام" من قبل ترامب هي اتهام خطير يضع إيران في موقف دفاعي، ويعكس رغبة أمريكية قد تتجاوز مجرد الضغط الاقتصادي إلى تغيير جذري في القيادة الإيرانية. من ناحية أخرى، فإن إعلان إيران عن إعادة تقييد المرور في مضيق هرمز هو بمثابة ورقة ضغط أساسية، تعتمد على أهمية هذا الممر المائي للشحن العالمي، وخاصة النفط. والتحدي هنا يكمن في مدى قدرة الطرفين على إدارة هذه الأزمة دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وهو ما قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم. إن ادعاء إيران بأنها وافقت على مرور منظم لسفن محدودة "بحسن نية"، ثم اتهام الولايات المتحدة "بالقرصنة والنهب"، يعكس حالة من انعدام الثقة المتبادلة، ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه أي محاولة للتوصل إلى حل دبلوماسي. إن التهديدات المتبادلة والاتهامات الموجهة، مثل "الابتزاز" و"نقض الوعود"، تشير إلى أن مسار التصعيد قد يكون مستمراً، ما لم تتدخل قوى خارجية لتهدئة الأوضاع أو تحدث مفاوضات جادة. يبقى مصير مضيق هرمز، وبالتالي استقرار أسواق النفط العالمية، مرهوناً بتطورات هذه الأزمة المتصاعدة، وتأثير الضغوط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، وقدرة إيران على الصمود أو استخدام أوراقها الاقتصادية والعسكرية للرد. هذا الوضع المعقد يتطلب مراقبة دقيقة وتحليلاً عميقاً لكافة الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية. الولايات المتحدة، من جهتها، تصر على موقفها المتشدد، بينما تظهر إيران عزيمة على الدفاع عن مصالحها، حتى لو تطلب الأمر استخدام وسائل قد تهدد الملاحة الدولية. إن استمرار تبادل الاتهامات والتهديدات يعزز حالة عدم اليقين، ويجعل التوصل إلى حلول سلمية أمراً أكثر صعوبة. المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تعتمد على استقرار أسواق الطاقة، يتابع هذه التطورات بقلق بالغ، ويأمل في تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة





