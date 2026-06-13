ترامب يعود نشر تدوينة عراقجي حول مذكرة إسلام آباد

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة لوزير خارجية إيران عباس عراقجي حول مذكرة إسلام آباد، متزامنة مع تأكيدات باكستانية بقرب التوصل لاتفاق سلام نهائي بين واشنطن وطهران.

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة لوزير خارجية إيران عباس عراقجي حول مذكرة إسلام آباد ، متزامنة مع تأكيدات باكستان ية بقرب التوصل ل اتفاق سلام نهائي بين واشنطن وطهران.

وفي خطوة لافتة، قام الرئيس ترامب بإعادة نشر التدوينة الأولى لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والتي تتناول اتفاق السلام بين البلدين، أو ما يُعرف إعلاميا بمذكرة إسلام آباد. وجاء في نص التدوينة التي أوردها عراقجي: لم تكن مذكرة التفاهم مع إسلام آباد أقرب من هذا الوقت قط. وريثما يتم إقرارها بشكل نهائي، نرجو من وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونها. وتماشيا مع نهجنا القائم على المسؤولية والشفافية، سيتم نشر كافة التفاصيل للجمهور في الوقت المناسب.

وعلى صعيد متصل، أفاد مسؤول أمريكي باقتراب موعد إبرام اتفاق مع إيران يضمن نزع اليورانيوم المخصب ويشمل لبنان، مع ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بنسبة نجاح 85 بالمئة. إلى ذلك، أكد رئيس وزراء باكستان الوسيط، شهباز شريف، التوصل إلى نص نهائي، بينما أعربت سويسرا عن استعدادها لاستضافة التوقيع. وأفاد مسؤول أمريكي باقتراب موعد إبرام اتفاق مع إيران يضمن نزع اليورانيوم المخصب ويشمل لبنان، مع ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بنسبة نجاح 85 بالمئة.

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