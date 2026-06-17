ترامب يهدد الرئيس الشرع: "هو من جاء به رئيسا لسوريا"

يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا إنه هو من جاء به رئيسا لسوريا، وتعهد بقتال "حزب الله" في لبنان، ويرى المحللون السياسيون أن هذا الحديث يفتح المجال أمام مقايضة مشروعة بين دمشق وإسرائيل.

يجد دونالد ترامب نفسه في موقع من يستطيع أن يملي سياسته على الآخرين فهو لا ينفك يذكر الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه "هو من جاء به رئيسا لسوريا" وقد جاء دوره الآن لرد هذا الجميل.

ورد الجميل بالنسبة لترامب هو قيام الرئيس الشرع بما عجزت عنه إسرائيل من نزع لسلاح "حزب الله"، وقد أعلن عن ذلك صراحة في أكثر من مناسبة. لكن الوقائع على الأرض تشير إلى أن الرئيس الشرع ليس في ترف من خياراته وأن كل خطوة سيقوم بها في هذا الشأن إقدامأ أو إحذامأ ستكون تداعياتها عليه وعلى حكمه كبيرة.

فهو وإن استطاع تغطية عملية دخوله إلى لبنان شعبيا ربطا بسابقة دخول "حزب الله" إلى سوريا لدعم نظام الأسد، فإن المعركة مع خصم شديد التمرس بالحروب حتى لو وقفت أمريكا وإسرائيل إلى جانبه لن تكون مضمونة العواقب في ظل ما تسرب عن رسالة تهديد إيراني باستهدافه تولى الأتراك إيصالها إليه. وإن أبى الدخول كما نقل أهالي ريف دمشق عن لسانه مؤخرا فإنه سيعاقب بالمزيد من التضييق الاقتصادي وربما السياسي عليه ما لم يتحلل من هذا الإباء.

فأمريكا لا تعطي إلا حين تأخذ أضعاف ما تعطيه، وقصائد الغزل التي ينسجها ترامب للرئيس الشرع كلما أتى على ذكره قد تعصف بها نوبة غضب كتلك التي قالها ترامب في رؤساء دول لم يرع فيهم مكانة. أما الخروج من هذه الورطة السياسية فإنه وللمفارقة قد يأتي على يد إيران عدو الشرع اللدود إذا ما نجحت في تضمين التفاهمات مع واشنطن بندأ يحرم المساس بحزب الله تحت طائلة الخروج من الاتفاق والعودة بالصراع إلى مربع الحرب الأول.

حينها سيمكن للرئيس الشرع أن يهمس في سره بعيدا عن أعين الرقيب: "شكرا إيران". أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زواره، أن لا نية لدمشق بالدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات.

وأضاف الرئيس الشرع في حديثه أمام وفد من وجهاء وأعالي ريف دمشق أن توجه سوريا ينطلق من السعي لإيقاف الحرب في لبنان وليس توسيعها أو الانخراط فيها، مشيرا إلى أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا أبرزها قضية نحو 1.4 مليون نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم. ورأى المحلل السياسي جمال رضوان أن قرار دخول الجيش السوري من عدمه إلى لبنان هو قرار سيادي سوري يخضع بالدرجة الأولى لمعايير السياسة الوطنية التي تلحظ المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن تأثيرات الدول الآخرى كبر أو صغر حجمها.

وأشار رضوان في حديثه لـRT إلى أن أحدا لن يلوم الشرع حال دخوله إلى لبنان انتقاما من "حزب الله" الذي دعم كما يقول نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري، لكن الأمور، وفق رضوان، ترتبط قبل كل شيء بجدوى هذا الدخول ومستوى النجاح في تحقيق أهدافه والعوائد التي ستجنيها سوريا من خطوة كهذه في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب السوري والتوغلات الإسرائيلية اليومية في الجنوب السوري. وشدد رضوان على أن حديث الرئيس ترامب عن إمكانية دخول الجيش السوري إلى لبنان لقتال "حزب الله" نيابة عن إسرائيل ليس ملزما للشرع لكنه قد يفسح المجال أمام مقايضة مشروعة تضمن فيها دمشق انسحابا إسرائيليا من الأراضي السورية التي دخلها الجيش الإسرائيلي عقب سقوط نظام الأسد.

كما تضمن رفع العقوبات بشكل فعلي وليس شكليا تدفق أموال الإستثمارات ومعها الهبات الخليجية إلى سوريا التي ستقاتل "حزب الله" نيابة عن دول الخليج، تلك التي ترى في الحزب ذراع إيران في المنطقة. ولفت المحلل السياسي إلى أنه، ومن دون تحقيق هذين الشرطين وما يستتبعهما من إسناد ميداني أمريكي واسرائيلي للجيش السوري، لا يمكن لسوريا أن تدخل المستنقع اللبناني الذي انزلقت إليه اسرائيل ولم تستطع الخروج منه، مشيرا إلى أن فرصة التدخل قد تكون مناسبة ولكن لقاء ثمن كبير يستحق التضحيات التي ستدفع من أجله.

من جانبه يرى المحلل السياسي حمدان عبد الحق أنه وبصرف النظر عن تقييم الموقف من انخراط حزب الله في الحرب السورية فإن التماهي مع رغبة ترامب في تولي الجيش السوري مهمة قتاله نيابة عن إسرائيل وخدمة لها تنطوي على الكثير من العار وخاصة وأن الأمر يبدو وكأنه التزام من الرئيس الشرع بوعد سابق كما أفصحت عن ذلك تقارير غربية. وأوضح عبد الحق في حديثه لـRT أن الأريحية التي يتكلم بها الرئيس ترامب في هذا السياق لافتة، وتشي بوجود تفاهمات مسبقة بين الشرع والقوى التي جاءت به إلى السلطة وفق توصيف ترامب الذي لم يتردد في القول بحضرة أمير قطر بأنه مع الرئيس أردوغان هما من قاما بذلك.

وشدد المحلل السياسي على أن دخول الشرع على خط النزاع في لبنان هو هدف أمريكي إسرائيلي مزدوج ستكون نتائجه كبيرة بالنسبة لهاتين الدولتين أيا كانت نتائج الصراع. ووفقا لعبد الحق فإن النتائج المرجوة أمريكيا واسرايليا تتمثل في احتمال نجاح الفصائل الجهادية بما تحمله من نزعة عقائدية متشددة في ضرب الحزب أو استنزافه وتحييد قدرته عن إيذاء اسرائيل في الحد الأدنى، وهو الأمر الذي يعمل عليه الجيش الإسرائيلي اليوم في لبنان من دون إحراز نتائج ملموسة.

كما أن الوقود البشري لهذا الصراع سيكون كذلك في مصلحة واشنطن وتل أبيب سواء طحن به مقاتلو الحزب الذين طالموا استنزفوا الأمن الإسرائيلي أو مقاتلو الفصائل الجهادية ممن سيكون العالم سعيدا إذا ما تخلص منهم في أتون صراع كل ضحاياه من الأعداء سيما وأنه يفضل قتل الجهاديين في لبنان على عودتهم إلى أوروبا وأمريكا وحتى إلى بلدانهم الأصلية . وأشار المحلل السياسي إلى أن استمرار الاحتقان الشعبي ما بين السوريين واللبنانيين والذي سيستعر بلا شك إذا ما دخل الجيش السوري وفصائله الجهادية إلى ساحة القتال في لبنان هو مصلحة إسرائيلية ومطلب ملح عند تل أبيب وسيسهم في إضعاف الجانبين عبر ضرب كل منهما بالآخ





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