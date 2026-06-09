ترامب: أميركا سترد على إسقاط إيران مروحية أباتشي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران أسقطت مروحية أميركية من طراز أباتشي في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة الرد. يأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل ورهانات على الدبلوماسية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الثلاثاء، أن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر أميركية من طراز أباتشي كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: أبلغني جيشنا العظيم للتو بأن الإيرانيين أسقطوا مساء أمس إحدى طائراتنا الهليكوبتر المتطورة من طراز أباتشي في أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. وأضاف: ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة، بحكم الضرورة، الرد على هذا الهجوم. كانت خيمت أجواء التوتر بالقرب من مضيق هرمز بعد سقوط المروحية، في وقت تسارعت فيه الخطى الدبلوماسية وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية شاملة.

ويأتي هذا الحادث في سياق مواجهة متصاعدة بين إيران وإسرائيل، حيث تداخلت حسابات الردع الإقليمي ورهانات السياسة الأميركية ومخاوف الاقتصاد العالمي. ورغم الإعلان عن وقف هش لتبادل الضربات بعد ضغوط مارسها ترامب، فإن المشهد لا يوحي بتهدئة مستقرة بقدر ما يعكس استراحة مؤقتة بين جولات تصعيد محتملة. وزاد سقوط المروحية الأميركية في هذا التوقيت السياسي شديد الحساسية الإحساس بأن المنطقة تقف على حافة اختبار جديد قد يطال أمن الملاحة والطاقة ومصير المسار التفاوضي مع طهران.

لا يمكن فصل حادث سقوط المروحية عن بيئة التوتر التي تحكم مضيق هرمز، الذي لم يعد مجرد معبر للطاقة بل صار ورقة ضغط مركزية في يد طهران. وتكتشف إيران خلال هذه الحرب فاعلية أوراق لم تستخدمها سابقا بهذا الوضوح، وعلى رأسها تعطيل المرور في المضيق وتهديد منشآت الطاقة في الجوار الخليجي. وتبدو طهران وكأنها تحاول نقل الصراع من حدودها المباشرة إلى المجال الذي يؤلم خصومها اقتصاديا وسياسيا، مستخدمة ورقة هرمز بوصفها أداة بقاء وضغط في آن واحد.

وبحسب تقارير إعلامية، كشفت الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل عن تحول في العقيدة العملياتية لطهران، في وقت يحاول ترامب ضبط الإيقاع بين الحرب والدبلوماسية من دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع





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