ترامب يناقش مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال مع مستشاريه، على أنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران، وسيقوم بتقرير قرار بشأنها بحلول الغد. وأوضح ترامب أن الأمر “متساوياً بنسبة 50/50” فيما إذا كان سيتمكن من إبرام صفقة “جيدة” أو “تدميرهم تدميراً كاملاً”. وأضاف أن سيتلقى مستشاريه، وستتلقى مناقشة ردود الفعل الإيرانية من قبل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في وقت لاحق من يوم السبت. ومن المتوقع أن ينضم نائب الرئيس فانس إلى الاجتماع. وغادر المشير الباكستاني عاصم منير، الذي كان يتوسط بين الطرفين، طهران يوم السبت بعد لقائه كبار المسؤولين هناك ومحاولته دفع الاتفاق إلى الأمام.وبحسب أكسيوس، قال ترامب إنه لن يقبل إلا باتفاق يغطي قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتم حل هذه القضايا بالتفصيل بموجب خطاب النوايا الذي تناقشه الولايات المتحدة وإيران.وقال ترامب: “أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أضربهم بقوة لم يسبق لهم أن تعرضوا لها من قبل، أو أننا سنوقع صفقة جيدة”. وأقر بأن “بعض الناس يفضلون التوصل إلى اتفاق، بينما يفضل آخرون استئناف الحرب”، لكنه رفض فكرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان “قلقاً” من إمكانية إبرام صفقة غير مواتية. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز بأن المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران “يقتربون كثيراً” من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب بين البلدين. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة سي بي إس نيوز أن الاقتراح الأخير يتضمن عملية لإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في بنوك أجنبية، واستمرار المفاوضات.وامتنع ترامب عن تقديم تفاصيل محددة حول الاتفاق، لكنه قال إن “الأمور تتحسن يوماً بعد يوم”.وأكد ترامب أنه يعتقد أن الاتفاق النهائي سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفًا أنه “ما كان ليتحدث عن هذا الأمر” لولا ذلك.وقال: “لن أوقع إلا على صفقة نحصل فيها على كل ما نريده”.

