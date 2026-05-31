ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا والعراق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم الأحد، تعيين السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا و العراق . وأشار ترامب إلى أن باراك سيستمر في منصبه كسفير لدى تركيا وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن رسميا عن انتهاء مهمة السفير توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا. وقال روبيو في منشور على منصة "إكس" إن "انتهاء مهمة باراك تحت هذا المسمى لا يعني ابتعاده عن ملفات المنطقة". وأشاد الوزير الأمريكي بالدور الذي أداه باراك خلال فترة تكليفه، كما وصف مساهماته بأنها "لا تقدر بثمن". وسيستمر باراك في أداء دور قيادي بارز ضمن إدارة الرئيس ترامب في ملفي سوريا والعراق.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن باراك سيكون منسقا إقليميا لشؤون السلام والأمن في المنطقة وخصوصا سوريا والعراق، وبين تركيا وإسرائيل، ويمكن أن يكون له صلة بملف لبنان مجددا. وأشار السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك إلى أن الأنظمة ذات القيادة القوية كانت "الأكثر نجاحا" في الشرق الأوسط، في إشارة إلى نماذج الحكم المركزي في المنطقة





