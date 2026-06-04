ترامب يطلب من أوكرانيا وروسيا تقديم تنازلات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل حث كل من أوكرانيا وروسيا على تقديم تنازلات معينة من أجل تحقيق السلام.وأضاف في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أن إنه يريد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي تقديم تنازلات معينة. أعتقد أنهما سيفعلان ذلك، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.وفي وقت سابق، صرح بوتين خلال لقائه مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا تتطلب حلولا وسطا من كل من موسكو وكييف.انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت الأوروبي تجاه إعادة تأهيل النازية في أوكرانيا، ومتسائلا عن فعالية قوانين تجريم الدعاية للنازية التي لم تُنفذ.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن من المبكر جدا التحدث عن إمكانية ترشحه لانتخابات 2030، مشيرا إلى أن مسألة صحته هي بيد الله.علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التصريحات المتكررة في الغرب حول ما يسمى بـ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل حث كل من أوكرانيا و روسيا على تقديم تنازلات معينة من أجل تحقيق ال سلام . وأضاف في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أن إنه يريد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي تقديم تنازلات معينة.

أعتقد أنهما سيفعلان ذلك، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي. وفي وقت سابق، صرح بوتين خلال لقائه مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا تتطلب حلولا وسطا من كل من موسكو وكييف. انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت الأوروبي تجاه إعادة تأهيل النازية في أوكرانيا، ومتسائلا عن فعالية قوانين تجريم الدعاية للنازية التي لم تُنفذ.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن من المبكر جدا التحدث عن إمكانية ترشحه لانتخابات 2030، مشيرا إلى أن مسألة صحته هي بيد الله. علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التصريحات المتكررة في الغرب حول ما يسمى ب





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ترامب أوكرانيا روسيا تنازلات سلام بوتين زيلينسكي

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