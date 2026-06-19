ترامب: لا توجد حدود لسلطتي منذ الحرب مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية أن لديه سلطة غير محدودة منذ دخوله الحرب مع إيران.

أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في مقابلة تلفزيونية، الخميس، بأنه اكتشف أنه لا توجد حدود لسلطته منذ دخوله ال حرب مع إيران . وقال ترامب في برنامج "ذا أكسيوس شو"، مدتها 45 دقيقة، وستنشر قريبا، أنه قاس القوة مرارا بمدى الخضوع له، إذ قال إن قادة مجموعة السبع صدقوه عندما مازحهم قائلا: "أنا الرئيس".

وفي كتاب "تغيير النظام"، الذي سيصدر الثلاثاء المقبل، بقلم ماغي هابرمان وجوناثان سوان من صحيفة "نيويورك تايمز"، يستعرض ترامب بفخر وثيقة تجادل بأنه أكثر قوة من أتيلا الهوني، وجنكيز خان، ونابليون، وستالين، وماو، وهتلر. ويكتب المؤلفان أن ترامب "بدأ يقرأ منها"، مستعرضاً أسماء بعض أكثر الشخصيات نفوذاً في التاريخ، وشارحاً كيف أن كل واحد منهم "كان أقل من سلطته كرئيس للولايات المتحدة". وقال ترامب عن الإسكندر الأكبر، والقياصرة، وويليام الفاتح: "لم تكن لديهم طائرات، أليس كذلك؟

لم يكن بإمكانك السفر والتنقل"، كما أشار المؤلفان إلى أنه يذكر نابليون بسرور واضح. ويقول هابرمان وسوان إن الجزء اللافت كان "المتعة الواضحة التي شعر بها وهو يضع نفسه في صحبة ماو وهتلر وستالين"، وكذلك "السهولة التامة التي تقبل بها مكاناً بين رجال أعادوا تشكيل العالم عبر الغزو والخوف". ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باعتبارهما أكثر القادة العالميين الذين يعجب بهم، واصفاً شي بأنه "يركز بالكامل على العمل"، ومودي بأنه "شخص شديد الصلابة".

ورفض تحديد القادة الذين يعتبرهم الأضعف، قبل أن ينتقل للحديث بأسف عن غياب فلاديمير بوتين عن مجموعة السبع، التي كانت تُعرف بمجموعة الثماني قبل استبعاد روسيا عقب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال ترامب لأكسيوس: "لولا وجودي لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، مضيفاً أن علاقته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "جيدة، لكن علينا أن نحافظ على قدر من الاتزان لديه".

وعندما سُئل عن سبب عدم تحقيق الاتفاق لمطالبه الأصلية، تمسك ترامب برؤيته الخاصة للواقع، مؤكداً أن النتيجة تمثل بالفعل "استسلاماً غير مشروط" من جانب إيران، وكذلك "تغييراً للنظام". وقال إن توسيع الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن يؤدي إلى "كساد عالمي". وأشار إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع سوق الأسهم باعتبارهما دليلاً على صحة قراره بدعم اتفاق قد يضع حداً للحرب مع إيران. وأضاف: "لدي أمنية أساسية واحدة كرئيس...

لا أريد أبداً أن أصبح هربرت هوفر الراحل العظيم"، في إشارة إلى الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، الذي ارتبط اسمه إلى الأبد بفترة الكساد الكبير. وجاء في خاتمة الوثيقة أن استعداد ترامب لاستخدام سلطته على نطاق عالمي "يجعله، وبفارق كبير، أقوى شخص وطأت قدماه هذا الكوكب على الإطلاق"





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