ترامب يهدد سلطنة عُمان بالاستهداف العسكري

أفادت الشبكة الإخبارية سي إن إن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق تهديداً مباشراً ل سلطنة عُمان خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، ما جاء في سياق تصاعد لافت في استخدام ترامب للتهديدات العسكرية وال تلويح باستخدام القوة ضد عدد من الدول.

وأكدت الشبكة أن ترامب، الذي كان قدم نفسه خلال حملته الانتخابية بوصفه معارضاً للتدخلات العسكرية الخارجية، أطلق خلال الاجتماع تهديداً مباشراً لسلطنة عُمان، قائلاً إن بلاده قد تلجأ إلى استهدافها إذا حاولت، بالتنسيق مع، ما يظهر نمطاً متكرراً لدى الرئيس الأمريكي يتمثل في إطلاق تهديدات عسكرية دون مقدمات واضحة أو مؤشرات مسبقة. وتابعت الشبكة أن سلطنة عُمان أصبحت الدولة الخامسة عشرة على الأقل التي هدد ترامب بمهاجمتها أو لوّح باستخدام القوة ضدها أو نفذ عمليات عسكرية داخلها خلال فترتيه الرئاسيتين، موضحة أن معظم هذه الحالات سُجلت خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية.

وأضافت الشبكة أن الإدارة الأمريكية نفذت خلال الفترة الأخيرة عمليات عسكرية أو غارات استهدفت عدة دول، من بينها إيران والعراق والصومال وسوريا واليمن وفنزويلا ونيجيريا، بينما شملت قائمة الدول التي تعرضت لتهديدات أو تحذيرات أمريكية كندا وكولومبيا وكوبا والمكسيك وبنما وغرينلاند التابعة للدنمارك، إضافة إلى سلطنة عُمان. وذكرت الشبكة أن طبيعة هذه التهديدات والعمليات تختلف من حالة إلى أخرى، إذ استهدفت بعض الضربات جماعات مسلحة أو ما تصفه واشنطن بالتنظيمات الإرهابية، في حين اقتصر الأمر في حالات أخرى على التلويح بإمكانية التدخل العسكري أو عدم استبعاد استخدام القوة.

وخلصت الشبكة إلى أن تكرار هذه التهديدات والتلميحات العسكرية يعكس نهجاً أكثر صدامية في السياسة الخارجية الأمريكية، ويثير تساؤلات متزايدة بشأن حدود استخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق الأهداف السياسية والاستراتيجية لواشنطن





