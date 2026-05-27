ترامب: لسنا راضين عن الاتفاق مع إيران بعد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة غير راضية عن الاتفاق مع إيران حتى الآن، ونفى البيت الأبيض صحة تقارير إيرانية عن مسودة تفاهم أولية.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن غير راضية عن الصيغة الحالية للمفاوضات.

وقال ترامب للصحافيين إن إيران عازمة جداً على إبرام صفقة، لكننا لم نصل بعد إلى نقطة الرضا، مضيفاً أننا سنكون راضين في النهاية، وإلا سنضطر إلى إنهاء المهمة. وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج تشهد فيه المحادثات بين البلدين تقلبات كبيرة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف النزاع الذي امتد لثلاثة أشهر وأثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وفي تطور لافت، نفى البيت الأبيض بشكل قاطع صحة تقرير بثه التلفزيون الإيراني الرسمي حول وجود مسودة تفاهم أولية بين البلدين، واصفاً إياها بأنها مفبركة بالكامل. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز أن المفاوضات تسير على نحو جيد، وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء في هذا الملف. وأضافت أن أي تقارير إيرانية لا تستحق التصديق، داعية إلى عدم الانخداع بما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي السياق نفسه، أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن ترامب يفضل التفاوض مع إيران، معتقداً أنه تم إحراز تقدم نحو الاتفاق. من جانبها، أثارت التصريحات الأميركية ردود فعل متباينة في طهران، حيث نقلت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب قد يعلن من جانب واحد قريباً أن الاتفاق أصبح نهائياً، في خطوة تهدف إلى الضغط على إيران وإيهام الرأي العام بأن الصفقة أنجزت قبل حل الخلافات كلياً.

لكن عضو في فريق التفاوض الإيراني أكد أن بعض القضايا لا تزال عالقة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تُحل جميع المسائل التي تريدها إيران. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وانخفاض أسعار النفط بأكثر من 5% بسبب تقارير عن احتمال فتح مضيق هرمز. كل هذه العوامل تجعل المشهد التفاوضي معقداً ومتقلباً، وسط تطلعات دولية لإنهاء الصراع وتجنب المزيد من التصعيد





