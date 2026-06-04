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ترامب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل

سياسة News

ترامب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل
دونالد ترامبتود بلانشوزير العدل
📆6/4/2026 4:42 AM
📰skynewsarabia
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل. سيكون هذا ترشيحا رسميا للفنانة، الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل . سيكون هذا ترشيحا رسميا للفنانة، الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.

خلال عشاء في البيت الأبيض، أعلن ترامب عن نيته ترشيح بلانش رسميا الخميس. في أبريل، أسرع التحقيقات ضد خصوم ترامب وأعلن عن إنشاء صندوق يقارب 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم. أثار هذا المقترح جدلا واسعا بين الحزبين، ما دفع وزارة العدل إلى التخلي عنه في تراجع مفاجئ خلال الأسبوع الجاري. لم يكن بلانش يسعى للحصول على منصب المدعي العام، لكنه أظهر من خلال خطوات بارزة منذ توليه المنصب أنه يسعى لإثبات ولائه لترامب

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دونالد ترامب تود بلانش وزير العدل حزب الجمهوريين الضطهاد السياسي المزعوم

 

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