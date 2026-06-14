ترامب يستضيف بطولة UFC في البيت الأبيض

استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطولة للفنون القتالية المختلطة UFC على العشب الجنوبي للمقر الرئاسي في البيت الأبيض، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده الثمانين. وتتوسط الحدث منصة 8 الأضلاع، تحيط بها آلاف المقاعد، فيما يهيمن على الموقع هيكل فولاذي ضخم بارتفاع نحو 28 متراً ووزن يقارب 600 طن، أطلق عليه المنظمون اسم "المخلب".

استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطولة للفنون القتالية المختلطة UFC على العشب الجنوبي للمقر الرئاسي في البيت الأبيض ، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده الثمانين. وتتوسط الحدث منصة 8 الأضلاع، تحيط بها آلاف المقاعد، فيما يهيمن على الموقع هيكل فولاذي ضخم بارتفاع نحو 28 متراً ووزن يقارب 600 طن، أطلق عليه المنظمون اسم "المخلب".

ويعد الحدث الأول من نوعه في تاريخ البيت الأبيض، إذ لم يسبق أن استضاف المقر الرئاسي الأميركي بطولة رياضية احترافية بهذا الحجم على أراضيه. وبحسب رئيس UFC دانا وايت، جاءت الفكرة من ترامب نفسه، في خطوة تعكس العلاقة الوثيقة بين الرئيس الأميركي والبطولة التي تحظى بشعبية واسعة، خصوصاً بين فئة الشباب الذكور. وتتوقع الإدارة الأميركية حضور نحو 4300 شخص، بينهم أكثر من ألف عسكري في الخدمة الفعلية.

وبحسب تقارير أميركية، خضع العسكريون الراغبون في الحضور لشروط تتعلق باللياقة البدنية ومعايير صحية محددة. الحدث لم يخلُ من الجدل القانوني أيضاً، إذ حاولت مجموعة رقابية استصدار أمر قضائي لمنع إقامته، معتبرة أن الإدارة استخدمت مبررات قانونية غير مخصصة لتنظيم مناسبة من هذا النوع، إلا أن القضاء رفض الطلب قبل يومين من موعد البطولة. وزاد الجدل بعدما كشفت إفصاحات مالية أن ترامب اشترى أسهماً في شركة TKO المالكة لـUFC خلال العام الجاري.

وفي موازاة الاستعدادات، تتابع فرق الأرصاد الجوية الأحوال المناخية عن كثب، بعدما أظهرت التوقعات احتمال هطول أمطار رعدية بالتزامن مع انطلاق النزالات الرئيسية، في أول حدث خارجي بالكامل في تاريخ UFC الممتد لأكثر من ثلاثة عقود. وسيشهد الحدث 7 مواجهات رئيسية، أبرزها نزال توحيد لقب الوزن الخفيف بين الإسباني إيليا توبوريا والأميركي جاستن غيثجي، إضافة إلى مواجهة على لقب الوزن المتوسط بين الأمريكي كولبي كوفمان والإسباني جيسون ويلسون





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