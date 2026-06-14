ترامب يعلن عن شروط الاتفاق النووي مع إيران:收益率 اليورانيوم وفتح مضيق هرمز

تطورات جديدة في المحادثات الأمريكية الإيرانية تتصدرها تصريحات ترامب حول confiscate اليورانيوم الإيراني وفتح مضيق هرمز، ونفي إيراني لموعد محدد للتوقيع.

في تطور ملحوظ بشأن التطورات ال دبلوماسية بين الولايات المتحدة و إيران ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبة عبر منصته "تروث سوشال" أن بلاده ستقوم بمراقبة وربما confiscate غبار اليورانيوم المخصّب ال إيران ي حالما يهدأ الوضع النسبي في المنطقة.

كما أكد ترامب أن فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للنفط العالمي، سيتم بشكل كامل وفوري فور توقيع الاتفاق النهائي مع إيران. ورداً على سؤال حول طبيعة العلاقة المستقبلية، أشار ترامب إلى أن علاقة الولايات المتحدة مع إيران ستكون "مختلفة وأفضل بكثير" مقارنة بعهد الإدارات الأمريكية السابقة، في إشارة ربما إلى سياسات المواجهة التي سادت في عهدي أوباما وبايدن.

من ناحية أخرى، قدمت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً استناداً إلى مسؤولين أمريكيين لم تُسمِّهم، كشفت فيه عن تفاصيل تتعلق بالاجتماع المرتقب الذي سيُخصص للتوقيع على الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء حالة العداء بين واشنطن وإيران. وبحسب التقرير، فإن الاجتماع سيكون بمثابة إطار رسمي لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم التي طال انتظارها.

لكن في تطور معاكس، نفت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع ما تداولته بعض المصادر عن وجود موعد محدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في غضون أربع وعشرين ساعة. وفي الوقت ذاته، لم يستبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إمكانية توقيع هذه المذكرة في الأيام المقبلة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام مفاجآت دبلوماسية قريبة. يأتي هذا التبادل في التصريحات في وقت حساس، حيث تترقب الأوساط الدوليةytocin نتائج هذه المفاوضات غير المباشرة التي جمعت الطرفين عبر قنوات خلفية.

ويبرز ملف اليورانيوم المخصّب كأحد القضايا الجوهرية التي ستحكم اتفاق السلام المرتقب، حيث تطالب Washington بضمانات واضحة لمنع إيران من تطوير قدرة نووية عسكرية، بينما تسعى طهران للحصول على تخفيف كامل للعقوبات الاقتصادية القاسية. قطع مضيق هرمز يبقى ورقة ضغط رئيسية بيد إيران، وإعادة فتحه بالكامل ستكون اختباراً حقيقياً لجدية الاتفاق. وبينما تروج واشنطن لاتفاق تاريخي سيُحدث تحولاً جذرياً في المنطقة، تظهر إيران بحذر شديد، مع إصرارها على سيادتها الكاملة وحقها في برنامج نووي سلمي.

وبحسب المحللين، فإن نجاح أو فشل هذه المبادرة الدبلوماسية سيكون له انعكاسات هائلة على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية، وقد يُعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة لسنوات قادمة





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