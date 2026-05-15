تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية مرتفعة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام واهتمام السوق بالبيانات الاقتصادية

تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية مرتفعة مدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة المخاوف من التضخم على مستوى العالم. وقد أثر ذلك على مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية، حيث تراجعت الأسعار وسط زيادة في عوائد سندات الخزانة، والتي تعكس ارتفاع أسعار الطاقة وتثير مخاوف حيال التضخم طويل الأجل. وتسبب ذلك بتراجع الأسهم التي تتسم بالمخاطر العالية. كما تعرض المؤشرات لنزيف أرباح في قطاع التكنولوجيا. وسبب ذلك خوف المتداولين من حالة التضخم المستمرة وزخم التداول القائم على الذكاء الاصطناعي.

الخميس، 15 مايو 2026 23:40تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية مرتفعة كانت مدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي اليوم الجمعة بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج مخاوف من التضخم على مستوى العالم.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية وسط قفزة في عوائد سندات الخزانة، والتي تعكس ارتفاع أسعار الطاقة وتثير مخاوف حيال التضخم طويل الأجل، كما تقدم بديلا جذابا للأسهم التي تتسم بالمخاطر العالية. وتأثرت المؤشرات بموجة جني أرباح في قطاع التكنولوجيا. وقال كيني بولكاري كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى سلاتستون ويلث في جوبيتر بولاية فلوريدا 'هناك اعتقاد بأن السوق تجاوزت حدودها كثيرا..

لم تكن تولي اهتماما كافيا لما تشير إليه بيانات سوق السندات والبيانات الاقتصادية وانجرفت وراء زخم التداول القائم على الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسعار النفط الخام بعد تصريحات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما أثار الشكوك حول مدى صمود الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران وتراجع الآمال في استئناف حركة المرور الطبيعية عبر مضيق هرمز الحيوي في وقت قريب. أظهرت بيانات أولية تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 91.62 نقطة أو 1.22 % إلى 7409.62 نقطة، وانخفاض المؤشر ناسداك المجمع 412.61 نقطة أو 1.53 % إلى 26226.35 نقطة.





