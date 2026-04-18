تراجع حاد في صافي الاشتراكات بصناديق الاستثمار العامة وتحول نحو الملاذات الآمنة

كشفت أحدث بيانات هيئة السوق المالية عن انخفاض كبير في صافي الاشتراكات بصناديق الاستثمار العامة بنسبة 61% خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا بتحول المستثمرين نحو صناديق أسواق النقد كأدوات منخفضة المخاطر، في ظل انسحابات ملحوظة من فئات رئيسية مثل الأسهم وأدوات الدين.

شهدت صناديق الاستثمار العامة تراجعًا حادًا في صافي الاشتراكات خلال النصف الثاني من عام 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 61% تقريبًا، وذلك نتيجة لانسحابات ملحوظة من فئات استثمارية رئيسية.

وقد تزامن هذا التراجع مع تحول لافت في توجهات السيولة نحو أدوات استثمارية تتسم بانخفاض المخاطر، وعلى رأسها صناديق أسواق النقد.

تشير قراءة تحليلية لأحدث بيانات هيئة السوق المالية إلى انخفاض كبير في صافي الاشتراكات في صناديق الاستثمار العامة بنسبة بلغت 60.96% خلال الفترة المذكورة، حيث خسرت ما يقارب 19,474.34 مليون ريال. وبذلك، استقر إجمالي صافي الاشتراكات عند 12,471.03 مليون ريال، مقارنة بـ 31,945.37 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

تبرز صناديق أسواق النقد كأعلى فئة استثمارية ساهمت في دعم التدفقات، حيث سجلت زيادة قدرها 7,729.60 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 153.30%. ارتفعت قيمة هذه الصناديق من 5,042.01 مليون ريال في النصف الثاني من عام 2024 إلى 12,771.61 مليون ريال في عام 2025. ويعكس هذا الأداء تحول المستثمرين نحو الملاذات الآمنة والأدوات ذات السيولة العالية، في ظل ما تشهده الأسواق من تقلبات.

وقد أسهم هذا التحول جزئيًا في تخفيف حدة التراجع العام في صافي الاشتراكات، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها فئات استثمارية أخرى.

في المقابل، سجلت صناديق الأسهم أكبر نسبة تراجع بين جميع فئات الصناديق، حيث انخفض صافي الاشتراكات فيها بقيمة 14,254.09 مليون ريال، وبنسبة 108.09%. تحولت هذه الصناديق من تحقيق تدفقات موجبة بلغت 13,186.45 مليون ريال في عام 2024، إلى تسجيل صافي سالب بلغ 1,067.64 مليون ريال في عام 2025.

كما شهدت صناديق أدوات الدين تراجعًا ملحوظًا بقيمة 10,228.77 مليون ريال، ونسبة 107.19%، بعد أن كانت قيمتها 9,541.98 مليون ريال في عام 2024، لتتحول هي الأخرى إلى صافي سالب بلغ 686.79 مليون ريال في عام 2025.

وفي اتجاه معاكس، سجلت الصناديق الوقفية أعلى معدل نمو نسبي، بزيادة بلغت 390.62 مليون ريال، ونسبة 560.18%، لترتفع قيمتها من 69.73 مليون ريال إلى 460.35 مليون ريال.

كما ارتفعت الصناديق متعددة الأصول بقيمة 169.90 مليون ريال، وبنسبة 38.95%، لتصل إلى 606.13 مليون ريال مقارنة بـ 436.23 مليون ريال في الفترة السابقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل مستوى المخاطر.

شهدت صناديق المؤشرات نموًا طفيفًا بلغ 6.41 مليون ريال، وبنسبة 1.90%، لترتفع قيمتها من 337.40 مليون ريال إلى 343.81 مليون ريال.

تشكل صافي الاشتراكات في صناديق الاستثمار العامة حسب الفئة الاستثمارية مؤشرًا مباشرًا على توجهات السيولة وثقة المستثمرين في مختلف الأدوات المالية. وعادة ما تعكس هذه البيانات الدورات الاقتصادية ومستويات المخاطر السائدة، حيث تتجه التدفقات نحو الأسهم في فترات النمو الاقتصادي، بينما تتحول إلى أدوات النقد والدخل الثابت في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

يؤكد الأداء الأخير للسوق على حدوث إعادة تموضع استثماري واضح، يتسم بالحذر والتركيز على السيولة، وهو ما يعيد رسم خريطة الاستثمارات داخل قطاع الصناديق في المملكة، مما يدل على تزايد الطلب على استراتيجيات تهدف إلى الحفاظ على رأس المال وتجنب الخسائر المحتملة في بيئة سوقية غير مستقرة. إن هذا التغير في تفضيلات المستثمرين يعكس استجابتهم للتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وسعيهم إلى حماية استثماراتهم من خلال خيارات أكثر أمانًا وتقلل من التقلبات، مع بقاء بعض الفئات الاستثمارية كالصناديق الوقفية ومتعددة الأصول في مسار نمو، مما يشير إلى استمرار البحث عن فرص استثمارية تلبي أهدافًا متنوعة، حتى في ظل المناخ العام للحذر.

إن التحول نحو صناديق أسواق النقد يعزز سيولة المحافظ الاستثمارية، مما يمنح المستثمرين المرونة اللازمة للاستفادة من أي فرص قد تنشأ مستقبلاً، فضلاً عن توفير شبكة أمان ضد الانكماش الاقتصادي المحتمل أو تزايد عدم اليقين.

كما أن التراجع الكبير في صناديق الأسهم وأدوات الدين يشير إلى توقعات سلبية أو على الأقل حذرة بشأن أداء هذه الفئات في المستقبل القريب، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا.

إن هذا التباين في الأداء بين فئات الصناديق المختلفة يعكس تعقيدات السوق المالي الحالي والرغبة المتزايدة لدى المستثمرين في تحقيق توازن دقيق بين المخاطر والعوائد، مع إعطاء أولوية أكبر للأمان والمرونة.





