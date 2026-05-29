استطلاع رأي جديد يظهر تراجع حزب معا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الإسرائيلية، بينما شهد حزب يشار ارتفاعا في شعبيته. وتتوقع نتائج الاستطلاع أن يحتاج حزب المعارضة إلى نواب عرب من أجل تشكيل الحكومة.

أشارت صحيفة معاريف العبرية إلى أن الاستطلاع شمل عينة عشوائية من 503 إسرائيليين وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة، لافتة إلى أن حزب معا الذي تأسس قبل نحو 5 أسابيع إثر اندماج بينيت مع زعيم المعارضة يائير لابيد شهد تراجعا متواصلا في شعبيته خلال استطلاعات الرأي، مسجلا 22 مقعدا فقط، بانخفاض قدره 6 مقاعد عن ذروته عند تأسيسه.

وتابعت الصحيفة قبل الاندماج كانت القوائم المنفصلة بقيادة بينيت ولابيد قد حصدت 31 مقعدا مجتمعة، لذا فإن الانخفاض كان أشد حدة 9 مقاعد مقارنة بقوتها منفردة. بينت الصحيفة أن استطلاع الرأي أظهر أن آيزنكوت يعد المستفيد الأكبر حتى الآن من الاندماج إذ ارتفع تمثيل حزبه يشار بمقعدين إضافيين هذا الأسبوع ليصل إلى 17 مقعدا. وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين بينيت وآيزنكوت بشأن تولي رئاسة الحكومة القادمة في حال فوز المعارضة بالانتخابات.

ووفقا لنتائج الاستطلاع تراجعت كتلة المعارضة بمقعد واحد هذا الأسبوع لتصل إلى 58 مقعدا منها 22 لحزب معا و17 لحزب يشار و10 لالديمقراطيين و9 لإسرائيل بيتنا. في المقابل حصلت كتلة أحزاب الائتلاف الحاكم على 52 مقعدا مع استمرار تراجع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خسر مقعدا إضافيا هذا الأسبوع لينخفض عدد مقاعده إلى 23.

وتابعت معاريف أن تراجع الليكود بدأ بعد اندلاع الحرب على إيران حين بلغ تمثيل الحزب 27 مقعدا إلا أنه عاد ليصبح الحزب الأكبر بعد تراجع قوة حزب معا. وأكملت ما يساعد كتلة الائتلاف هذا الأسبوع أيضا هو أن حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجاوز العتبة الانتخابية وحصل على 4 مقاعد للأسبوع الثاني تواليا، كما زاد حزبا القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وشاس برئاسة أرييه درعي مقاعدهما هذا الأسبوع إلى 9 مقاعد لكل منهما.

وحصل حزب يهدوت هتوراه على 7 مقاعد. أما الأحزاب العربية فقد حصدت 10 مقاعد منها 5 لتحالف الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير، و5 للقائمة العربية الموحدة. وأظهرت نتائج استطلاع حديثة للرأي العام أن المعارضة الإسرائيلية ستكون بحاجة إلى النواب العرب من أجل تشكيل الحكومة في حال أجريت الانتخابات. وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في تشرين الأول أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن تجري الانتخابات منتصف أيلول سبتمبر أو نهاية أكتوبر 2026.

في سياق متصل أظهر الاستطلاع انقسام الإسرائيليين بشأن تأثير حرب إيران على الوضع الأمني في إسرائيل إذ قال 35 بالمئة إن الوضع ازداد سوءا بينما رأى 28 بالمئة أنه تحسن فيما اعتقد 29 بالمئة أنه لم يتغير، و8 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب معا استطلاع رأي انتخابات إسرائيلية حزب يشار حزب الليكود حزب الصهيونية الدينية

United States Latest News, United States Headlines