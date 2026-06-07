تراجُعاتٍ في مؤشر تاسي وضغوطٍ على قطاع الاتصالات؛ صعودٌ في شراكة استثمارية استراتجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى

يُسقِطُ مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) 0.56% وسط تراجع قطاع الاتصالات، في حين تُعلن صفة صاعدة عن توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات تدعم رؤية 2030.

أنهى مؤشر السوق المالية السعودية ( تاسي ) جلسة الأحد الأخير بتراجعٍ بلغ 0.56 %، مسجلاً 10,928 نقطة في ختام التداول الذي بلغت قيمته 3.43 مليار ريال.

جاء هذا الانخفاض نتيجة لضغط قطاع الاتصالات، حيث هبط مؤشره 0.89 % متأثراً بأداء سهم زين السعودية الذي انخفض 1.82 % إلى 10.80 ريال، وسهم اتحاد اتصالات الذي تراجع 1.35 % إلى 62.05 ريال. وعلى صعيد الشركات الفردية، تصدرت أسهم جرير الخسارة بنسبة 3.96 % لتغلق عند 15.54 ريال، وتلاها سماسكو بانخفاض 3.57 % إلى 6.22 ريال، ثم المطاحن العربية بانخفاض 3.48 % إلى 46 ريالاً.

بالمقابل، سجلت أسهم محطة البناء أعلى ارتفاع خلال الجلسة حيث ارتفعت لتغلق عند 48.58 ريال، وتلتها الكابلات السعودية بارتفاع إلى 166 ريال، ثم أمانة للتأمين التي ارتفعت إلى 7.39 ريال، محققة مكاسب تراوحت بين 5 و7 %. في تقاريرٍ أخرى على صعيد الاقتصاد السعودي، أعلنت شركة المملكة القابضة عن تحديثاتٍ بخصوص استثمارها الاستراتيجي في شركة SpaceX، في إطار سعيها لتوسيع محفظتها التقنية والفضائية.

وفي السياق نفسه، أعلنت صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة "طلعت مصطفى للتطوير العقاري"، بهدف تعزيز التعاون في مشاريع التنمية العمرانية متعددة الاستخدامات. تهدف الشراكة إلى دمج الخبرات الاستثمارية الضخمة للصندوق مع الخبرة الفنية والإدارية الطويلة لأكثر من نصف قرن لمجموعة طلعت مصطفى في مجال التطوير العقاري والضيافة، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع الكبرى وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

تُعَدُّ هذه الاتفاقية جزءاً من منظومة "التطوير العمراني والتنمية الحضرية" التي حددها الصندوق كأحد الستة محاور الاقتصادية الاستراتيجية ضمن رؤيته 2026-2030. تُشدد المذكرة على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير مدن مستدامة تُعطي الإنسان محوراً أساسياً، وتوسيع نطاق المنتجات العقارية لتشمل مساحات سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات تجارية ومجمعات ترفيهية مزودة بخدمات متكاملة. كما تسعى الشراكة إلى تمكين القطاع الخاص من خلال توفير إطار استثماري مرن يجذب المستثمرين المحليين والإقليميين، ويتيح فرصاً للموردين والشركاء المحليين.

يتماشى هذا التوجه مع أهداف "رؤية السعودية 2030" خاصةً فيما يتعلق بزيادة نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70 %. ويُذكر أن تنفيذ بنود المذكرة سيخضع للحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة من الجهات المختصة





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السوق المالية السعودية تاسي صندوق الاستثمارات العامة طلعت مصطفى رؤية 2030

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