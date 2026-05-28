تراجع البيتكوين إلى أدنى مستوياته منذ ستة أسابيع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتخارج الصناديق الأمريكية

انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 3٪ لتسجل أدنى سعر لها منذ أبريل، متأثرة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتدفقات الخروج من صناديق المؤشرات المتداولة. تزامن ذلك مع انخفاض الإثيريوم وارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضغط الدولار على السوق المالية.

تراجعت عملة ال بيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من ستة أسابيع، متأثرة بمجموعة من العوامل الجيوسياسية وال اقتصاد ية المتقاربة. ففي صباح يوم الخميس، سجلت ال بيتكوين انخفاضًا بنحو 3.3٪ لتسجل سعرًا يبلغ 72,643 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 أبريل.

وبعد ذلك، تراجعت الخسائر قليلًا لتستقر العملة عند 73,445 دولارًا في جلسة نيويورك الصباحية. في الوقت نفسه، شهدت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تراجعًا أعلى من 4.6٪ لتنخفض إلى حوالي 1,965 دولار، ما يمثل أدنى سعر لها منذ ما يقرب من شهرين. تسبب الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، خاصة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في تراجع التفاؤل بشأن التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

وقد أدى ذلك إلى تجدد المخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى رفع مستويات التضخم، وبالتالي زيادة احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي خطوة متصاعدة، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على موقع عسكري إيراني، وأعلنت الكويت عن تصديها لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة عربية. هذه التطورات أدت إلى هبوط أوسع في أسواق الأسهم والسندات، بينما ارتفع سعر النفط نتيجة لتوقعات زيادة الطلب على الطاقة في ظل استمرار الصراع.

من الناحية المالية، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية المتخصصة في البيتكوين عمليات تخارج صافية بلغت حوالي 2.1 مليار دولار منذ بداية شهر مايو، ما يمثل أكبر تدفق سحبي شهري منذ نوفمبر الماضي. وفقًا لبيانات منصة CoinGlass، تم تصفية رهانات صعودية بقيمة تقارب 870 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد علق المحللون على أن هذا التراجع يبدو ناتجًا عن تفاعل الصدمة الجيوسياسية مع مراكز شراء مفرطة الرافعة المالية.

وأشار شون مكنولتي، مدير تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى FalconX، إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعزيز الدولار يضيفان ضغوطًا إضافية على سيولة السوق. كما لفت إلى أن تدفق الأموال خارج صناديق مثل iShares Bitcoin Trust، والذي يُعد أكبر صندوق متداول للبيتكوين، ساهم في تقليل الثقة العامة بالمجال وتفاقم موجة البيع.

في ظل هذه المعطيات، حذرت ريتشل لوكاس، المحللة لدى BTC Markets، من احتمالية حدوث حلقة مفرغة من أوامر وقف الخسائر والتصفية المستمرة إذا ما استمر السعر دون مستوى 70,000 دولار. وهذا قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض الحاد للمؤشرات التقنية، مع تدعيم توقعات استمرار التقلبات الكبيرة في سوق العملات الرقمية حتى تستقر الأوضاع الجيوسياسية والمالية





