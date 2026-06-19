تراجع حاد في أسعار الذهب مع قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة

هبطت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وتوقعات استمرار رفع أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس كاستثمار.anus يمكن أن يستمر الهبوط إلى ما دون 4000 دولار للأونصة.

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً اليوم الجمisted بتوقيت جرينتش، حيث انخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4169.44 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو عند 4119.78 دولار.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب لتسليم أغسطس بنسبة 1.4% إلى 4186.50 دولار. هذا التراجع Comes في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي، الذي يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، مما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى. تأثير الدولار القوي يزيد من العبء على المعدن النفيس، خاصةً في بيئة تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما يجعل الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين.

وفقاً لتصريحات نيكوس تزابوراس، كبير محللي الأسواق لدى منصة ترادو دوت كوم التابعة لشركة جيفريز، فإن الذهب يواجه خطراً واضحاً بمزيد من الانخفاض، وربما الهبوط دون مستوى 4000 دولار للأونصة. وأشار إلى أن التوقعات برفع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، تشكل عوامل ضغط رئيسية على الذهب. وتظهر البيانات من أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي. إم.

إي أن المعاملين يرون احتمالاً بنسبة 70% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، مما يعزز من البيئة الصعبة التي يتعامل فيها الذهب. على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 65.11 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1667.14 دولار. هذه الحركة الواسعة النطاق في تراجع أسعار المعادن تعكس المخاوف المشتركة بين المستثمرين من استمرار بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وقوة العملة الأمريكية، مما يدفعهم بعيداً عن الأصول التي لا تدر عائداً مباشراً.

في الوقت الحالي، يبدو أن السوق يتعامل مع توقيات البنك المركزي الأمريكي، حيث يرى 9 من أصل 19 من صانعي السياسات حاجة محتملة لرفع الفائدة خلال العام الجاري، مما يعمق الضغوط على الذهب Britain المعادن النفيسة الأخرى





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