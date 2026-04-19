تراجع أسواق الخليج بفعل توترات هرمز والمحادثات الإيرانية الأمريكية، بينما تنمو مشاريع الطاقة في آسيا وتتفاقم أزمات النقل بألمانيا

تراجعت غالبية أسهم دول الخليج مع تجدد عدم اليقين بشأن مضيق هرمز ومحادثات إيران وأمريكا. في المقابل، تطلق الصين وتركمانستان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم، بينما يتوقع قطاع النقل الألماني زيادة حالات الإفلاس وسط أزمة الطاقة.

تراجعت أسواق الأسهم في دول الخليج بشكل عام في بداية جلسات التداول يوم الأحد، متأثرة بتجدد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز ومآل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أدى هذا التوتر إلى تقويض التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار الهش القائم، على الرغم من تصريحات طهران التي أشارت إلى إحراز تقدم في المحادثات، مع الاعتراف بوجود فجوات كبيرة لا تزال قائمة.

في يوم السبت، أكدت إيران سيطرتها على مضيق هرمز وحذرت البحارة من أي محاولة لإغلاق هذا الممر الحيوي للطاقة مرة أخرى. في المقابل، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن طهران لا يمكنها ابتزاز الولايات المتحدة عبر التلويح بإغلاق الممر المائي. لم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل دقيقة حول سير المفاوضات يوم السبت، وهو ما يأتي قبل أيام قليلة من انتهاء وقف إطلاق النار المعلن في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دخلت أسبوعها الثامن. هذه الحرب، التي أسفرت عن مقتل الآلاف، امتدت آثارها لتشمل غارات إسرائيلية على لبنان، وساهمت في رفع أسعار النفط نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي كان ينقل حوالي خُمس شحنات النفط العالمية قبل اندلاع النزاع.

في السوق السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة في جلسات تداول شهدت تقلبات، وتأثر هذا التراجع بانخفاض سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.7 في المائة. وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الجمعة على انخفاض بنحو 9 في المائة، وذلك بعد أن أعلنت إيران عن إمكانية استئناف الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز طوال فترة وقف إطلاق النار، وتأكيد ترمب على موافقة طهران على عدم إغلاق الممر المائي مجدداً.

من جانب آخر، وفي سياق اقتصادي مغاير، افتتحت الصين وتركمانستان أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز 'غالكينيش' العملاق، والذي يعتبر ثاني أكبر حقل غاز في العالم. تعزز هذه الخطوة مكانة بكين في قطاع الطاقة في تركمانستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

تُعد تركمانستان، الجمهورية السوفياتية السابقة، رابع أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الغاز، وقد بدأت بتصدير معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، بالتزامن مع افتتاح خط أنابيب الغاز بين آسيا الوسطى والصين. في قلب الصحراء التركمانستانية، تم الافتتاح الرسمي للمرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في حقل غالكينيش.

وقد وصف المسؤولون الصينيون الغاز التركمانستاني بأنه 'رمز للسعادة'، مشيرين إلى وجوده في كل بيت صيني. تضمن حفل الافتتاح عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالعلاقات الثنائية، وهو تقليد معتاد في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان. ينتج حقل غالكينيش، الذي يقع في صحراء كاراكوم، الغاز منذ عام 2013، وتؤكد شركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين على مكانته كثاني أكبر حقل غاز في العالم.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية، خلال زيارته إلى عشق آباد، على 'رسوخ الصداقة بين الصين وتركمانستان كجذور شجرة'، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في ألمانيا، يتوقع قطاع النقل زيادة في حالات الإفلاس بسبب تفاقم أزمة الطاقة وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

صرح رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، ديرك إنغلهارت، بأن الظروف الحالية ستؤدي إلى ارتفاع مستمر في حالات الإفلاس، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وصف إنغلهارت الوضع بأنه 'كارثي'، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية الحرب يشكل عبئاً هائلاً على الشركات الألمانية المتوسطة، والتي كانت تواجه بالفعل وضعاً متوتراً قبل اندلاع الحرب.

أبرز إنغلهارت مشكلة 'النقص الحاد في السائقين'، حيث يعاني القطاع من نقص يصل إلى 120 ألف سائق شاحنة، مع اتجاه متزايد لهذا النقص. وأوضح أن الشركات المتوسطة قد بدأت في خفض قدراتها استجابة للظروف الصعبة، وهو ما يعتبر تطوراً مقلقاً لأنه لا ينعكس في إحصاءات الإفلاس. وحذر من أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمات، قد لا تكون هناك قدرات نقل كافية لتلبية الاحتياجات.





