تراجع أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 10% في الربع الأول بسبب التوسعات

شهدت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 10% في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 503 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى التكاليف المرتبطة بالتوسعات الاستراتيجية الجديدة. مع ذلك، ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 9% لتصل إلى 3.43 مليار ريال.

شهدت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية انخفاضًا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تقدر بحوالي 10%، حيث بلغت 503 ملايين ريال سعودي مقارنة بـ 557 مليون ريال سعودي في الربع المقابل من العام الماضي.

يعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تأثير التكاليف الثابتة المرتبطة بالتوسعات الاستراتيجية الطموحة التي تقوم بها المجموعة، والتي أثرت بدورها على هوامش الربحية. وتشمل هذه التكاليف ارتفاعًا في تكاليف الاستهلاك وتكاليف التمويل البنكي المرتبطة بتمويل هذه المشاريع التوسعية الضخمة. تهدف هذه التوسعات إلى زيادة السعة السريرية للمجموعة لتصل إلى 2000 سرير إضافي خلال العامين 2024 و 2025، مما يعكس التزام المجموعة بتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

أكدت المجموعة أن هذه المشاريع التوسعية لا تزال في مراحلها الأولية من التسارع في النمو التشغيلي، وأن مساهمتها في الإيرادات ستزداد بشكل تدريجي مع تقدم العمل في هذه المشاريع ووصولها إلى مستويات التشغيل المخطط لها. وأشارت إلى أن الربع الأول من العام الحالي قد تأثر ببعض العوامل الموسمية التي أثرت على معدلات نمو الإيرادات مقارنة بالفترات المماثلة في العام الماضي.

ومع ذلك، شهدت المجموعة ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات الفصلية بنسبة 9% لتصل إلى 3.43 مليار ريال سعودي، ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو القوي في أداء القطاعات التشغيلية المختلفة للمجموعة، بما في ذلك المستشفيات والصيدليات والحلول الصحية المتكاملة، مدعومًا بارتفاع عدد المرضى والمراجعين. يعكس هذا النمو قدرة المجموعة على التكيف مع التحديات وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المجتمع. في إطار استراتيجية النمو المستمرة التي تتبناها المجموعة، قامت بتوسيع شبكتها من خلال إضافة مستشفيات جديدة في مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية.

وقد بدأت عمليات التشغيل في مستشفى الفيحاء في جدة، ومستشفى الصحافة في الرياض، ومستشفى صحة المرأة في الرياض خلال العام 2024، مما أضاف 1200 سرير جديد إلى السعة السريرية للمجموعة. وستتبع ذلك إضافة مستشفى الحمراء في الرياض، ومستشفى الخرج، ومستشفى المحمدية في جدة خلال العام 2025، مما سيزيد السعة السريرية للمجموعة بمقدار 800 سرير إضافي. وتؤكد المجموعة أن هذه المشاريع التوسعية ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 353.5 مليون ريال سعودي عن الربع الأول من العام 2026، أي ما يعادل 1.01 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو ما يمثل 10.1% من القيمة الاسمية للسهم. وتعتبر هذه الخطوة دليلًا على التزام المجموعة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

تمتلك المجموعة حاليًا 23 منشأة طبية تتسع لأكثر من 4000 سرير، بالإضافة إلى 44 صيدلية، وتقدر قيمتها السوقية الحالية بحوالي 84.84 مليار ريال سعودي، ويمتلك الدكتور سليمان الحبيب حصة الأكبر في المجموعة بنسبة 40%





