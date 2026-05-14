تراجعت الأسهم السعودية اليوم 11 ألف نقطة، وتراجعت السيولة 16%، وتعد هذه المرة الرابعة منذ بداية العام تخسر فيها السوق مستويات 11 ألف نقطة، ما يظهر ضعف الإقبال على الشراء فوق تلك المستويات.

تداولت الأسهم السعودية اليوم، الخميس، في تراجع حاد، حيث خسرت 11 ألف نقطة، متراجعة للجلسة الثالثة، وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها أرامكو، حيث تراجعت السيولة 16%، لتصل إلى 5.37 مليار ريال، وتعد هذه المرة الرابعة منذ بداية العام تخسر فيها السوق مستويات 11 ألف نقطة بعدما تنجح في اختراقها، ما يظهر ضعف الإقبال على الشراء فوق تلك المستويات. عدم استعادة مستويات 11 ألف نقطة سيزيد الضغوط البيعية على السوق، ما قد يدفعها للوصول إلى مستويات 10500 نقطة، في المدى القصير. الضعف ظهر في أداء الأسهم، تراجعت 150 شركة مقابل ارتفاع 87 شركة فقط، مع استقرار البقية دون تغير يذكر. كما انخفض 11 قطاعا مقابل ارتفاع 12 قطاعا، لكن القطاعات الهابطة كانت ذات وزن وتأثير أكبر في المؤشر، خصوصًا الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة. هذا التباين يعكس أن الضغط كان مركزًا في الأسهم القيادية والثقيلة. قطاعيا، قاد قطاع الخدمات التجارية والمهنية الارتفاعات بصعود 2.1%. في المقابل، هبط قطاع المرافق العامة 1.88% متصدرا المتراجعة. فنيا، جاءت الصورة أكثر حذرا. إذ سجلت 65 شركة تداولا أعلى من متوسط 200 يوم، مقابل 185 شركة دونه، ما يعني أن قرابة ثلاثة أرباع السوق لا تزال في اتجاه هابط أو ضعيف على المدى المتوسط والطويل. كما أن المؤشر العام نفسه بقي دون متوسط 200 يوم، وهي إشارة على أن السوق لم تستعد بعد زخمها الفني الواسع. ومن زاوية السيولة، برزت تحركات غير اعتيادية في عدد من الأسهم مقارنة بمتوسط 100 يوم. فقد ارتفع سهم مهارة 7.36% مع سيولة تعادل 7 مرات متوسطه، بينما سجل سهم العقارية تداولات تعادل 4 أضعاف متوسطه مع ارتفاع 2.45%. وفي المقابل، تراجعت أكوا باور 2.1% بسيولة مرتفعة بلغت 3 مرات المتوسط، ما يعكس نشاطا بيعيا ملحوظا.

تداولت الأسهم السعودية اليوم ، الخميس، في تراجع حاد، حيث خسرت 11 ألف نقطة، متراجعة للجلسة الثالثة، وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها أرامكو، حيث تراجعت السيولة 16% ، لتصل إلى 5.37 مليار ريال، و تعد هذه المرة الرابعة منذ بداية العام تخسر فيه ا السوق مستويات 11 ألف نقطة بعدما تنجح في اختراقها، ما يظهر ضعف الإقبال على الشراء فوق تلك المستويات.

عدم استعادة مستويات 11 ألف نقطة سيزيد الضغوط البيعية على السوق، ما قد يدفعها للوصول إلى مستويات 10500 نقطة، في المدى القصير. الضعف ظهر في أداء الأسهم، تراجعت 150 شركة مقابل ارتفاع 87 شركة فقط، مع استقرار البقية دون تغير يذكر. كما انخفض 11 قطاعا مقابل ارتفاع 12 قطاعا، لكن القطاعات الهابطة كانت ذات وزن وتأثير أكبر في المؤشر، خصوصًا الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة. هذا التباين يعكس أن الضغط كان مركزًا في الأسهم القيادية والثقيلة.

قطاعيا، قاد قطاع الخدمات التجارية والمهنية الارتفاعات بصعود 2.1%. في المقابل، هبط قطاع المرافق العامة 1.88% متصدرا المتراجعة. فنيا، جاءت الصورة أكثر حذرا. إذ سجلت 65 شركة تداولا أعلى من متوسط 200 يوم، مقابل 185 شركة دونه، ما يعني أن قرابة ثلاثة أرباع السوق لا تزال في اتجاه هابط أو ضعيف على المدى المتوسط والطويل.

كما أن المؤشر العام نفسه بقي دون متوسط 200 يوم، وهي إشارة على أن السوق لم تستعد بعد زخمها الفني الواسع. ومن زاوية السيولة، برزت تحركات غير اعتيادية في عدد من الأسهم مقارنة بمتوسط 100 يوم. فقد ارتفع سهم مهارة 7.36% مع سيولة تعادل 7 مرات متوسطه، بينما سجل سهم العقارية تداولات تعادل 4 أضعاف متوسطه مع ارتفاع 2.45%. وفي المقابل، تراجعت أكوا باور 2.1% بسيولة مرتفعة بلغت 3 مرات المتوسط، ما يعكس نشاطا بيعيا ملحوظا





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تداولت الأسهم السعودية اليوم تراجعت 11 ألف نقطة تراجعت السيولة 16% تعد هذه المرة الرابعة منذ بداية العام تخسر فيه الضعف ظهر في أداء الأسهم انخفض 150 شركة مقابل ارتفاع 87 شركة فقط انخفض 11 قطاعا مقابل ارتفاع 12 قطاعا الضغط كان مركزًا في الأسهم القيادية والثقيلة قطاعيا، قاد قطاع الخدمات التجارية والمهنية الا في المقابل، هبط قطاع المرافق العامة 1.88% متصد فنيا، جاءت الصورة أكثر حذرا سجلت 65 شركة تداولا أعلى من متوسط 200 يوم، مقا المؤشر العام نفسه بقي دون متوسط 200 يوم، وهي إ من زاوية السيولة، برزت تحركات غير اعتيادية في

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

فيروس 'هانتا.. دمّر قرية بأكملها وفرض إجراءات صارمة لاحتوائهأعاد التفشي الأخير لفيروس 'هانتا' على متن سفينة سياحية إلى الأذهان كارثة صحية ضربت قرية إبوين في الأرجنتين بين عامي 2018 و2019 تسببت بمقتل 11 شخصا وإجبار المئات على الحجر الصحي.

Read more »

فيروس 'هانتا'.. كيف دمر حفل واحد قرية بأكملها وفرض إجراءات صارمة لاحتوائهأعاد التفشي الأخير لفيروس 'هانتا' على متن سفينة سياحية إلى الأذهان كارثة صحية ضربت قرية إبوين في الأرجنتين بين عامي 2018 و2019 تسببت بمقتل 11 شخصا وإجبار المئات على الحجر الصحي.

Read more »

سهم «أرامكو» يدعم تماسك السوق السعودية فوق مستوى 11 ألف نقطةتماسكت السوق السعودية فوق 11 ألف نقطة بدعم «أرامكو»، رغم تباين الأسهم وتراجع جلسة التداول بشكل طفيف.

Read more »

أرمينيا ترحب بإعلان تركيا رفع القيود التجارية معها وتعبتره 'تقدماً مهماً نحو علاقات طبيعية'أعربت أرمينيا عن ترحيبها بإعلان تركيا اكتمال التحضيرات اللازمة لبدء التجارة المباشرة معها اعتباراً من 11 مايو/أيار الجاري، واعتبرته 'تقدماً مهماً نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة' بين البلدين.

Read more »

«السوق السعودية» تغلق دون 11 ألف نقطة بضغط من الأسهم القياديةتماسكت السوق السعودية في ختام تعاملات الخميس، بعد ضغط من سهم «أرامكو»، ليغلق مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» متراجعاً بشكل طفيف دون مستوى 11 ألف نقطة...

Read more »

أوساكا الياباني يستعد للنصر بعد رحلة مرهقة مدتها 11 ساعةدشن فريق غامبا أوساكا الياباني استعداداته في العاصمة السعودية الرياض، تأهباً لملاقاة النصر السعودي، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

Read more »