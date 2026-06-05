تراجع أسهم وول ستريت وسط بيانات توظيف قوية وارتفاع عوائد السندات

تحليل شامل لتراجع المؤشرات الأميركية نتيجة ضغوط أسهم التكنولوجيا وارتفاع عوائد السندات بعد تقرير وظائف مايو القوي الذي عزز توقعات رفع الفائدة.

شهدت أسواق المال في الولايات المتحدة، وتحديداً في وول ستريت ، موجة من التراجعات الملحوظة خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث سيطر اللون الأحمر على معظم المؤشرات الرئيسية.

جاء هذا الهبوط نتيجة تضافر عدة عوامل اقتصادية، أبرزها التراجع الحاد في أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي كانت تقود الصعود في الفترات السابقة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضاً بنسبة واحد في المائة، مما دفعه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ عشرة أسابيع، بينما فقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 125 نقطة، وتكبد مؤشر ناسداك المركب خسارة أكبر وصلت إلى 1.6 في المائة.

وكان لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وبرودكوم دور محوري في هذا التراجع، حيث شهدت أسهمهما انخفاضات بنسب تراوحت بين 3.1 و 4.2 في المائة، مما أثقل كاهل السوق رغم أن عدداً أكبر من الأسهم الفردية كانت في المنطقة الخضراء، إلا أن الوزن النسبي لهذه الشركات الضخمة جعل التأثير العام سلبياً. وفيما يتعلق بسوق العمل، أصدرت وزارة العمل الأميركية بيانات مفاجئة حول عدد الوظائف المضافة خلال شهر مايو، حيث كشف التقرير عن إضافة 172 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية.

هذه القراءة جاءت أعلى بكثير من توقعات المحللين والاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون إضافة 85 ألف وظيفة فقط، في حين تراوحت بعض التقديرات بين 50 ألف و 125 ألف وظيفة. هذا النمو القوي في التوظيف للشهر الثاني على التوالي يشير إلى متانة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي وقدرته على امتصاص الصدمات، رغم الضغوط التضخمية المستمرة.

كما استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة، مما يعكس حالة من التوازن النسبي، رغم أن الشركات لا تزال تتوخى الحذر الشديد في قرارات التعيين الجديدة بسبب عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية والنزاعات الجيوسياسية المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط. هذا التقرير الإيجابي عن الوظائف أدى إلى رد فعل عكسي وفوري في سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ.

فقد صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات ليصل إلى 4.54 في المائة، مقارنة بمستوى 4.47 في المائة في السابق. ويرجع ذلك إلى أن قوة سوق العمل تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للمناورة، بل وقد تضطره إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بدلاً من خفضها. وبناءً على هذه المعطيات، بدأت الأسواق تسعر احتمالية تتجاوز 60 في المائة بأن يقوم الفيدرالي بزيادة الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأميركي إلى تبني نهج يتسم بالحذر الشديد في إدارة السياسة النقدية، خاصة مع تزايد مخاطر التضخم الناتجة عن صدمات أسعار الطاقة العالمية. وبالانتقال إلى ملف الطاقة والتوترات العالمية، لا يزال المشهد يتسم بالتعقيد نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لنقل النفط والغاز.

هذه التعطيلات أدت إلى إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مما يثير مخاوف جدية من حدوث صدمة طاقية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم الضغوط التضخمية التي يعاني منها المستهلكون والشركات على حد سواء. وبالرغم من هذه الضغوط الخارجية والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلا أن سوق العمل الأميركية لم تظهر حتى الآن تأثراً مباشراً ملموساً، وهو ما يعزوه بعض الخبراء إلى التحفيز المالي الذي ساعد الشركات على الحفاظ على مستويات التوظيف وتجنب موجات تسريح واسعة.

ختاماً، يظهر التباين الواضح بين قوة المؤشرات التشغيلية وضعف أداء الأسهم أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية تجاه أي بيانات تعزز من احتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. فبينما يرى البعض أن نمو الوظائف علامة صحية للاقتصاد، يراه المستثمرون في وول ستريت عائقاً أمام خفض تكلفة الاقتراض.

ومع استمرار تقلبات إنتاجية العمال وتزايد طلبات إعانات البطالة في بعض الأسابيع، يبقى الترقب سيد الموقف بانتظار قرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة، ومدى قدرة الاقتصاد على الموازنة بين نمو التوظيف والسيطرة على التضخم في ظل بيئة دولية مضطربة للغاية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وول ستريت الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل الأميركي أسهم التكنولوجيا التضخم

United States Latest News, United States Headlines