تراجع أسعار الذهب وقفزة في النفط إثر التصعيد الأميركي في إيران

تحليل شامل لتأثير الضربات الأميركية في جنوب إيران على أسعار الذهب والنفط، وتوقعات الفائدة الأميركية وجهود الوساطة القطرية لإنهاء الصراع.

شهدت الأسواق العالمية حالة من الاضطراب الملحوظ في تداولات يوم الثلاثاء، حيث سجلت أسعار الذهب تراجعاً في المعاملات الآسيوية. هذا الهبوط لم يكن نتاج عوامل اقتصادية تقليدية فحسب، بل جاء نتيجة تفاعل معقد بين التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية العالمية.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى مستوى 4542.20 دولار للأوقية. وبالرغم من أن الذهب يمثل تاريخياً الملاذ الآمن في أوقات الحروب والنزاعات، إلا أن المشهد الحالي شهد مفارقة اقتصادية، حيث أدت الضربات العسكرية الأميركية الجديدة في إيران إلى دفع أسعار الطاقة نحو الارتفاع، وهو ما أثار مخاوف جدية لدى المستثمرين بشأن عودة موجات التضخم العالمية.

هذا التضخم المتوقع يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى التمسك بسياسات نقدية متشددة وإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترات أطول من المتوقع، مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يوفر عائداً دورياً مقارنة بالسندات الحكومية أو العملات القوية مثل الدولار الأميركي. وفي سياق متصل، قفزت أسعار النفط بشكل حاد، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة تتجاوز 2 في المائة لتصل إلى 98.12 دولار للبرميل.

هذا الارتفاع جاء كرد فعل مباشر على تنفيذ القوات الأميركية ضربات عسكرية في جنوب إيران استهدفت منصات إطلاق الصواريخ وزوارق مخصصة لزرع الألغام البحرية. تكمن خطورة هذه التطورات في تهديدها المباشر للممرات المائية الاستراتيجية، خاصة مضيق هرمز الذي يشهد حظراً شبه كامل من قبل طهران على حركة الشحن غير الإيرانية، مما أدى إلى خنق نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال الموجهة للأسواق العالمية.

وقد أكد خبراء التداول أن الفارق السعري بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد اتسع نتيجة هذه التطورات الميدانية، حيث ظل الخام الأميركي أكثر استقراراً نسبياً عند 91.79 دولار للبرميل، في ظل ترقب الأسواق لنتائج التحركات العسكرية والدبلوماسية المتزامنة التي قد تؤثر على تدفقات الطاقة. أما على الصعيد الدبلوماسي، فإن الجهود المكثفة تجري حالياً في الدوحة، حيث يلتقي كبير المفاوضين الإيرانيين برئيس الوزراء القطري للبحث عن صيغة اتفاق تنهي حالة الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

ورغم وجود مؤشرات على تقدم ملموس نحو توقيع مذكرة تفاهم تقضي بوقف العمليات القتالية ومنح مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن التصريحات الأميركية، خاصة تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، كانت تميل نحو الحذر، مشيراً إلى أن التفاوض قد يستغرق عدة أيام. هذا الضباب السياسي انعكس بوضوح على أدوات قياس توقعات الفائدة مثل فيد ووتش، التي أظهرت أن 56 في المائة من المستثمرين يتوقعون رفع الفائدة قبل نهاية العام الجاري، مما يضع ضغوطاً إضافية على جميع المعادن النفيسة، حيث لم يتوقف التراجع عند الذهب بل شمل الفضة التي هبطت بنسبة 1.6 في المائة، والبلاتين بنسبة 0.8 في المائة، والبلاديوم بنسبة 1.2 في المائة.

وبالانتقال إلى أخبار التعدين العالمية، شهد إقليم بينجو في شمال غرب أنغولا مأساة إنسانية إثر انهيار أرضي في موقع غير قانوني لتعدين الذهب، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً على الأقل، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر المرتفعة المرتبطة بالتعدين العشوائي في القارة الأفريقية. وفي المقابل، تسعى الدولة المصرية لتعزيز قطاع الثروات المعدنية من خلال توقيع عقد لمشروع مسح جيوفيزيقي شامل يغطي ست مناطق جغرافية مختلفة في أنحاء الجمهورية، بهدف اكتشاف موارد معدنية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من فرص الاستثمار التعديني.

إن هذه التناقضات بين الكوارث في التعدين غير القانوني والطموحات المؤسسية في المسح الجوي تعكس حالة التباين في إدارة الموارد المعدنية عالمياً، بينما تظل أسواق الذهب والنفط رهينة للصراعات الكبرى في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على استقرار الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم





