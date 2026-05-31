تراجع الصناعات التحويلية في الصين في مايو مع ضعف الطلب وارتفاع التكاليف

أظهر مسح رسمي تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مايو إلى مستوى الجمود، مع انكماش طلبيات التصدير وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يزيد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أظهر مسح رسمي صادر عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في البلاد شهد تراجعاً طفيفاً في شهر مايو، ليصل إلى مستوى الجمود عند 50 نقطة، مقارنة بـ 50.3 نقطة في أبريل.

ويعتبر مستوى 50 فاصلاً بين النمو والانكماش، مما يعني أن القطاع توقف عن التوسع. وجاءت هذه القراءة، وهي الأدنى في ثلاثة أشهر، بعد بيانات سابقة أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني في أبريل رغم انتعاش الصادرات. وأشار المسح إلى تحسن في العرض بينما تراجع الطلب، حيث سجل المؤشر الفرعي للإنتاج 51.2 بينما هبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 49.9.

كما انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد إلى 48.6 من 50.3 في أبريل، مما زاد الضغط على صناع السياسات لتقليص اعتماد الاقتصاد على الطلب الخارجي وتعزيز الاستهلاك المحلي. وقد تعهدت الحكومة الصينية بمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، وحددت هدفاً أقل طموحاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 لإفساح مجال أوسع للإصلاحات.

وتضاف الضغوط الخارجية إلى أعباء شركات التصنيع، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في أواخر فبراير إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، مما دفع أسعار الطاقة إلى ارتفاع حاد وضغط على أرباح الصناعات التحويلية في ظل ارتفاع التكاليف. وسجل مؤشر أسعار المواد الخام في المسح 60.5 انخفاضاً من 63.7 في أبريل، لكنه لا يزال أعلى بكثير من 50 مما يشير إلى استمرار زيادة تكاليف المدخلات رغم تباطؤ الوتيرة.

وفي المقابل، تفوق قطاعا الصناعات التحويلية عالية التقنية وتصنيع المعدات على الأداء العام، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للصناعات عالية التقنية 52.9 ولمؤشر تصنيع المعدات 52.1، بينما انكمش نشاط الصناعات عالية الاستهلاك للطاقة. وتحسن مؤشر قطاع الخدمات إلى 50.3 وهو أعلى مستوى في 9 أشهر، مما يشير إلى أن مساعي بكين لتوسيع قطاع الخدمات تؤتي ثمارها في وقت يحاول فيه صناع السياسات تعويض أثر الطلب الضعيف على السلع المصنعة.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض مزيد من القيود التجارية بعد مناقشات داخلية حول العلاقات مع بكين. وفي خطوة لتعزيز الاستقلال المالي، يبذل البنك المركزي الصيني جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، مما يضع بكين على مسار منافس للمسار الأميركي. كما سجل اليوان الصيني قفزة حادة أمام الدولار ليحلق عند أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات.

وزادت التوترات الجيوسياسية مع إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش جميع مجالات العلاقات الثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للصين، بينما رفعت الصين مشترياتها من النفط والغاز الروسي بشكل ملحوظ منذ بدء الصراع في أوكرانيا، في إطار شراكة بلا حدود أعلنتها موسكو وبكين. وتشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة، مما يستدعي سياسات متوازنة لدعم النمو والاستقرار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الصين الصناعات التحويلية مؤشر مديري المشتريات الاقتصاد الصيني الطلب الخارجي

United States Latest News, United States Headlines