تراجعت أسعار النفط بعد إعلان ترامب تعليق هجوم ضد إيران

تراجعت أسعار النفط بعد يوم الإثنين مع إعلان الرئيس ترامب تعليق هجوم ضد إيران, مما قلل من المخاوف من الحرب, وخفضت أسعار النفط بشكل عام, والانخفاض في العقود الأمريكية

تراجعت أسعار النفط بعد إعلان الرئيس ترامب تعليق هجوم ضد إيران, وانخفضت عقود الخام برنت وشام يونيو, سلبية على الإمدادات المحدودة لمضيق هرمز, وقد شهدت حرب إيران المستأنفة تراجعًا في أسعار النفط قبل الماضي بفعل إغلاق الممرات الرئيسية من النفط, حيث تم إغلاق مضيق هرمز, حيث تمر عبره خمس الإمدادات النفطية العالمية في الأسوأ قبل الحرب, مما أدى إلى تخفيض عدد الإمدادات, وسجلت الخامان أعلى مستوياتهما منذ مايو و أبريل على الترتيب.

في الوقت الحاضر, أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تمديد إعفاء من العقوبات يسمح للشركات بالعديد من المؤسسات بالإنفاق على النفط الروسي المنقول بحريًا لدعم الدول التي تواجه خطر انقطاع الطاقة, وقد شهدت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية سحب 9.9 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي, وهو الرقم القياسي, وقد سقط المخزون إلى حوالي 374 مليون برميل, وهو أدنى منذ يوليو 2024. هند تؤكد استمرار شراء النفط الروسي, ولا تزال الهند تواصل شراء النفط الروسي, على الرغم مما يلي ما إذا كانت هناك عقوبات، وكان هناك تعثر في الجهود الرامية لإنهاء الحرب على إيران, بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم بطائرة مسيرة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oil Prices President Trump Iran Oil Platforms War

United States Latest News, United States Headlines