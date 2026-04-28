تراجع حاد في مؤشر نيكي الياباني بعد تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم. وتأثرت الأسهم الكبرى سلبًا بالقرار، بينما ارتفع الين وعائد سندات الحكومة اليابانية.

تأثر مؤشر نيكي اليابان ي سلبًا بقرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم . انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 1% ليغلق عند 59917.46 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% إلى 3772.19 نقطة.

شهدت أسهم الشركات الكبرى تراجعات ملحوظة، خاصة أسهم سوفت بنك وأدفانتست، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.48%، مقتربًا من أعلى مستوى له في 29 عامًا. كما ارتفع الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 159.13 ين للدولار. أبقى بنك اليابان سعر الفائدة ثابتًا، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يعكس قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

ويعزو المحللون هذا التحول في الموقف إلى المخاوف بشأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة. وقد أثر هذا القرار سلبًا على معنويات المستثمرين، الذين كانوا يتوقعون رفعًا للفائدة في اجتماع يونيو القادم. ومع ذلك، يرى البعض أن انخفاض مؤشر نيكي يعود أيضًا إلى عمليات بيع أسهم شركتي أدفانتست وسوفت بنك، اللتين شهدتا مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة.

شهدت أسهم أدفانتست انخفاضًا بنسبة 5.56% على الرغم من رفع الشركة لتوقعات أرباحها السنوية، بينما هوت أسهم سوفت بنك بنسبة 9.9%، لتكون بذلك المساهم الأكبر في تراجع مؤشر نيكي. في المقابل، ارتفع سهم أوريكس بنسبة 9.8% بعد إعلان مجموعة دايوا للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة. وتحول منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، كاستجابة للموقف الأكثر تشددًا لبنك اليابان.

ويشير هذا التحول إلى توقعات المستثمرين بأن بنك اليابان قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب لمواجهة التضخم. وأكد كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول على استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار على الاقتصاد





