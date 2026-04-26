تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل: هل يمكن إنقاذ الوضع؟

يشير تحليل خبراء الشئون الأمريكية في إسرائيل إلى تدهور غير مسبوق في الدعم الأمريكي لإسرائيل، ليس فقط بين الديمقراطيين بل حتى بين الجمهوريين. ويؤكدون أن استمرار الحكومة اليمينية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، هو السبب الرئيسي في هذا التراجع، معتبرين أن تغيير الحكومة قد يكون الحل الوحيد لاستعادة الدعم الأمريكي.

في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية لدولة الاحتلال، فإن الوضع الحالي يشير إلى تدهور مكانة إسرائيل ليس فقط في المعسكر السياسي، بل في المشهد العام أيضًا.

ومع ذلك، فإن الأمل في كبح هذا التراجع يكمن في استبدال الحكومة اليمينية الحالية بأخرى أكثر عقلانية، قادرة على تقليل الضرر، بل وتغيير مسار الأمور. شلومو شامير، الخبير في الشؤون الأمريكية في صحيفة معاريف، أكد على ضرورة مناقشة ومعالجة التراجع غير المسبوق في الدعم الأمريكي لإسرائيل، بدلاً من الاستمرار في التغاضي عن الأمر والاكتفاء بالرضا عن صداقة الرئيس دونالد ترامب. فهو يعتبر هذا الأمر أكثر أهمية ومصيرية، لأن تراجع الدعم لا يقتصر على الديمقراطيين فحسب، بل يتزايد أيضًا بين الجمهوريين.

وترجمت صحيفة عربي21 أن الموقف النقدي تجاه إسرائيل، والحجج المعارضة لها، والإدانات الموجهة إليها من قبل كبار المسؤولين من كلا الحزبين، وفي وسائل الإعلام الأمريكية، أصبحت ظاهرة حاضرة تحمل عواقب وخيمة: سياسية وأخلاقية. ورغم أن كبار السياسيين والكتاب والمعلقين الإسرائيليين، وخبراء العلاقات الخارجية ومع الولايات المتحدة، يبالغون في تقديراتهم لتراجع الدعم لإسرائيل، فإن هذا التراجع أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله.

ونقل عن الحاخام الراحل ألكسندر شيندلر، الزعيم الحقيقي والمُعتمد للجالية اليهودية في أمريكا، الفرق بين دعم إسرائيل في الحزبين الديمقراطي والجمهوري. فالأول يعتبر أن دعمها والتعاطف معها يجريان في عروق قادته كأمر طبيعي، بينما بالنسبة للجمهوريين، فدعمها سياسي ويعتمد على اعتبارات معينة. وهذا التمييز لا يزال قائماً حتى اليوم. وأوضح شامير أن السياسيين الإسرائيليين يشعرون بالقلق والخوف من نظرائهم الديمقراطيين الأمريكيين مثل بيرني ساندرز، اليهودي، السيناتور المستقل، المناهض لإسرائيل، والكاره لليهود.

فقد زعم أبراهام فوكسمان، المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير لسنوات عديدة، أنه لا يعرف أو يتذكر يهوديًا معاديًا لإسرائيل وكارهًا للسامية إلى هذا الحد. بجانب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي يطمح للترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، ورغم أن تصريحاته النقدية تجاه إسرائيل قاسية، لكنه ليس ضدها، ولا يعارض تعزيز مصالحها في واشنطن. وأكد شامير أن الساسة الإسرائيليين يشعرون بقلق متزايد إزاء تدخل قادة جمهوريين مثل ستيف بانون، المقرب جدًا من الرئيس دونالد ترامب، في السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط.

فهو معروف بأنه معادٍ لإسرائيل، ويحث الرئيس على وقف المساعدات العسكرية لها. لكن قلقهم ازداد مؤخرًا إزاء تعزيز مكانة ونفوذ نائبه جي. دي. فانس، الذي لا يعتبر معاديًا لإسرائيل فحسب، بل يكرهها لدرجة معاداة السامية.

وقد نجح بإبعاد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عن أي نشاط أو مشاركة مباشرة في مجال العلاقات مع إسرائيل. وأضاف الكاتب أن فانس لا يخفي نيته الترشح للرئاسة عن الجمهوريين، مما يجعله أكثر خطورة على إسرائيل من حاكم كاليفورنيا. كما عبر كبار الشخصيات في الجالية اليهودية عن قلقهم إزاء الشخصيات المؤثرة في الحزب الجمهوري، الذين لا يكتفون بانتقاد إسرائيل سرًا، بل يعبرون عن عداء وكراهية للحكومة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو.

فقد ذكر أن 40 من أصل 47 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ تأيدوا قرار تأجيل بيع الجرافات لإسرائيل، وتأييد 36 آخرين لقرار منع بيع القنابل لها. وأكد أن إسرائيل غافلة عن تطورات السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، ولها تداعيات على العلاقات معها. فهي لا تدرك أن ترامب يمر بتدهور دبلوماسي وسياسي وأخلاقي، لأن طريقة تعامله مع حرب إيران تتعرض لانتقادات وإدانات، خاصة من كبار الجمهوريين، بمن فيهم مقربوه.

وستُسجّل وتُذكر على أنها فشل له، بينما يعتبر في إسرائيل إلهًا، رغم أنها غافلة عن حقيقة أن حكومتها الحالية، بمن في ذلك زعيمها وكبار وزرائها، تتسبب بتدمير مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، خاصة في عواصم القوى الغربية، بما فيها واشنطن. وأشار إلى أن الانتقادات والاتهامات والإدانات الأمريكية من الحزبين، ليست موجهة ضد إسرائيل، بل ضد الحكومة.

ولا يفهم المعلقون في واشنطن، والدبلوماسيون المخضرمون في مقر الأمم المتحدة، وكبار النشطاء اليهود، كيف أصبح أمثال إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، وياريف ليفين وزراء، وشخصيات محورية تمثل الحكومة والدولة، بينما في إسرائيل لا يوجد وعي بالأثر السلبي، وتشويه الصورة، والانخفاض غير المسبوق في مستوى الدعم، الناجم عن بقاء نتنياهو رئيسًا للوزراء. ونقل عن آريك يوف، رئيس الحركة الإصلاحية اليهودية، اعترافه بأن الدعم لإسرائيل في أمريكا وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق. فنتنياهو ليس المشكلة بأكملها، لكنه جزء كبير منها.

ويرى كثير من الأمريكيين أنه وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. فالنظام السياسي في إسرائيل لا يقدم بديلاً له، ولذا فإن موقف إسرائيل مؤسف، فهو يقود حزب الليكود، المليء بشخصيات مسيحانية معادية للصهيونية، تتبع أهواء رئيس الوزراء. ولفت إلى أن قادة المعارضة في إسرائيل لم يفكروا قط في زيارة نيويورك، أو عقد اجتماعات مع حاخامات أو ناشطين بارزين أو ناشطين مجتمعيين، لشرح أنه بجانب الليكود والحكومة الحالية ونتنياهو وبن غفير وسموتريتش، هناك سياسيون آخرون جادون وعاديون في إسرائيل.

يمكن الاستنتاج من هذه السطور الإسرائيلية أن الخلل الناجم عن دعم دولة الاحتلال في الحزب الديمقراطي قد يرتبط بدماء جديدة ومتمردة، لكنها أقل ضررًا من الاعتبارات السياسية والحزبية لكبار الجمهوريين، مما يجعل استعادة الدعم لها في الولايات المتحدة، وإعادته لنطاقه التقليدي، يعتمد على تغيير حكومة الاحتلال، قد يتحقق في الانتخابات القادمة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل الولايات المتحدة نتنياهو دعم أمريكي سياسة خارجية

United States Latest News, United States Headlines