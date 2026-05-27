تراجع أسعار النفط بنسبة 2% وسط تفاؤل بأميركي إيراني

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بنسبة 2% وسط تفاؤل بأن أمريكا وإيران ستتوصلان إلى اتفاق سلام، رغم الأعمال العدائية الجديدة والغموض المحيط بمضيق هرمز الحيوي.

لفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن أي اتفاق سلام سيستغرق على الأرجح بضعة أيام لإنجاز صيغته النهائية، وفي الوقت نفسه، ضربت أمريكا أهدافا قرب المضيق، بينما قالت إيران إنها أطلق النار على عدة طائرات بعدما دخلت مجالها الجوي. لا يزال المضيق وهو الممر المائي الرئيسي الذي كان يتدفق عبره خمس النفط والغاز في العالم خلال وقت السلم، مغلقا فعليا، وخاضعا لحصارين من واشنطن وطهران، ومع ذلك خرجت ناقلتا نفط عملاقتان غير إيرانيتين على الأقل من هذا الممر أمس الثلاثاء، في أول مرة منذ أسبوع يرصد فيها عبور 4 ملايين برميل من الخام غير خاضع للعقوبات.

قال رئيس أبحاث السلع لدى "ويستباك بانكينج كورب" روبرت ريني "إن الأسواق تتحرك على أمل التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، لكننا على بعد أشهر وربما فصول من قصة إعادة فتح المضيق بشكل كامل، إذ لا يزال مغلقا من الناحية الفنية، وستستغرق إعادة الفتح الفعلية وقتا". ريني أضاف "يمكن لبرنت أن يختبر مستويات أدنى بفعل التفاؤل بالاتفاق، لكن إلى أن يعاد فتح هرمز فعليا، لا أن يدار بشروط، أو يقنن سياسيا، أو يتجاوز جزئيا، فيرجح أن تظل الانخفاضات طفيفة ومؤقتة".

في أمريكا سيعقد الرئيس دونالد ترمب اجتماعا لحكومته في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، بعدما نقل من الموقع المخطط له أصلاً في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بسبب الطقس. يأتي ذلك في وقت لا تزال نقاط خلاف رئيسية قائمة في محادثات إنهاء حرب إيران، بما في ذلك أصول طهران المجمدة البالغة 24 مليار دولار، وترددها في السماح بالمرور الحر عبر المضيق





