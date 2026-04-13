تراجع محدود في أسعار الذهب بمصر وسط ضغوط عالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً خلال التعاملات الأخيرة، متأثرة بارتفاع الدولار وتصاعد التضخم العالمي، على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية. المنصة "آي صاغة" توضح تفاصيل التغيرات في الأسعار وأسبابها.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً محدوداً خلال التعاملات الأخيرة، متأثرة بعدة عوامل أبرزها ارتفاع الدولار عالمياً وتصاعد المخاوف المتعلقة ب التضخم . على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها لم تتمكن من تقديم الدعم الكافي للأسعار، مما يشير إلى تعقيد العوامل المؤثرة في سوق الذهب المحلي. الفجوة السعرية في السوق، والتي سجلت نحو 79.66 جنيه، تعادل نسبة 1.13%، ما يعكس تحديات تواجه السوق في الوقت الحالي.

وفقاً لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهاً ليصل إلى 3.130 جنيهاً. أما أسعار الذهب لباقي الأعيرة فقد شهدت تحركات متقاربة، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 8.175 جنيهاً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 6.075 جنيهاً. الجنيه الذهب سجل سعراً قدره 57.04 ألف جنيه. هذا الأداء يعكس حالة من التراجع الحذر في سوق الذهب المحلية، حيث تتعرض الأسعار لضغوط اقتصادية قوية، في مقابل تأثير محدود للتوترات الجيوسياسية. هذا الوضع يؤدي إلى تحرك الأسعار داخل نطاق ضيق يميل إلى الانخفاض، مما يدل على ضعف الطلب النسبي واتجاه التجار إلى توسيع هوامش التسعير لتعويض تراجع حركة البيع.

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب أيضاً تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الأونصة إلى نحو 4.723 دولاراً، بنسبة تراجع بلغت 0.59%. يعزى هذا التراجع إلى تحركات محدودة يغلب عليها الطابع العرضي والتذبذب، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات العامة في الأسواق العالمية. عوامل متعددة تؤثر على أسعار الذهب، بما في ذلك سياسات البنوك المركزية، وتوقعات النمو الاقتصادي، ومستويات التضخم. هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة معقدة لسوق الذهب، مما يتطلب من المستثمرين والمستهلكين متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والسياسية.

الوضع الحالي يشير إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتحديات التي تواجه الأسواق.





