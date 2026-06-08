تراجع بيتكوين تحت 60 ألف دولار وردود فعل السوق

تراجعت بيتكوين دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز ترامب عام 2024، بعد إعلان شركة ستراتجي عن بيع جزء من حيازاتها، لتسجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 18%. شهد السوق تعافيًا طفيفًا بعد إشارة مايكل سايلور إلى نية الشركة مواصلة الشراء، لكن الثقة ما زالت هشة بسبب مخاوف حول نموذج أعمال خزائن الأصول الرقمية والتوترات الجيوسياسية.

استقرت عملة بيتكوين خلال التعاملات في آسيا يوم الاثنين، بعد أن هبطت تحت مستوى 60 ألف دولار في أواخر الأسبوع الماضي، concurrent مع إشارة مايكل سايلور رئيس مجلس إدارة شركة ستراتجي إلى نية الشركة تنفيذ عمليات شراء إضافية.

ارتفعت العملة المشفرة الأكبر عالمياً بنسبة تصل إلى 3.8%، مسجلة قرب 64200 دولار، قبل أن تتراجع قليلاً وتتداول حول 63 ألف دولار في منتصف النهار بتوقيت سنغافورة. كما صعدت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 3% لتصل إلى نحو 1680 دولاراً. كانت بيتكوين قد انخفضت بما يصل إلى 7% الجمعة الماضية إلى 59101 دولار خلال تعاملات نيويورك، مسجلة dip دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة عام 2024.

أسهم الإفصاح عن بيع شركة ستراتجي كمية محدودة من بيتكوين، وهي أول عملية بيع منذ عام 2022، في تراجع العملة 18% خلال الأسبوع الماضي، إذ أضعف ذلك الاعتقاد السائد بأن شركة الخزانة المتخصصة في الأصول الرقمية لن تبيع حيازاتها أبداً. ساعد منشور لسايلور على وسائل التواصل الاجتماعي ألمح فيه إلى أن ستراتجي قد تعلن عن مزيد من مشتريات البيتكوين في تهدئة مخاوف السوق مؤقتاً.

أوضح ريتشارد غالفين الرئيس التنفيذي لشركة داي إيه سي إم (DACM) للاستثمار في العملات المشفرة، أن السوق بدت في حالة بيع مفرط، مضيفاً أن منشور سايلور على منصة إكس في صباح اليوم "يشير إلى أنه كان بصدد الشراء". وأشار غالفين إلى أن العامل الأهم على المدى القصير في تحديد اتجاه سوق العملات المشفرة سيكون على الأرجح نموذج 8-كيه للإفصاح الذي ستقدمه الشركة صباحاً في الولايات المتحدة الأميركية، والذي سيوضح بطريقة أوضح ما قامت به الشركة خلال الأيام القليلة الماضية، في إشارة إلى ملف الإفصاح المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

مع ذلك، لم يبدُ أن التجار مقتنعون بأن التعافي الحالي قابل للاستمرار. قال غالفين: "خفضنا مراكزنا الاستثمارية عبر كامل المحفظة، ورفعنا مستويات السيولة النقدية إلى أعلى مستوى في عامين". كان هبوط الأسبوع الماضي نتيجة مزيج من سحب المستثمرين أموالهم من الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالبيتكوين، وتجدد التوترات الجيوسياسية، وتزايد المخاوف بشأن استدامة نموذج أعمال شركات خزائن الأصول الرقمية مثل ستراتجي، التي تعد أحد أهم مصادر الطلب في السوق.

قلصت بيتكوين مكاسبها لفترة وجيزة اليوم عقب أنباء عن هجوم إسرائيلي انتقامي على إيران، في وقت ما زالت الحرب تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية. قال براتيك كالا مدير المحافظ الاستثمارية لدى صندوق التحوط المتخصص بالأصول الرقمية "أبولو كريبتو": "ثقة المستثمرين هشة للغاية"، مضيفاً أن الكثير سيتوقف على الخطوات المقبلة التي ستتخذها شركة ستراتجي. اختتم كالا بقوله: "نفذنا عمليات شراء كبيرة بهدف الحماية من الاتجاه الهبوطي عبر عقود خيارات البيع.

عادة ما تظهر صفقات تستند إلى فرضية عودة الأسعار إلى متوسطاتها التاريخية بعد موجات الهبوط الكبيرة. بعض شركات التداول بالخوارزميات والتجار يدخلون السوق في هذه المراحل، بينما قد يراهن آخرون على أن لدى سايلور وستراتيجي خطة أكبر"





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