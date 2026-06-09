تراجع كبير في مؤشر حرية الصحافة في تونس، حيث هبطت من المركز 129 في عام 2025 إلى المركز 137 في عام 2026، وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي. وتقول منظمات حقوقية إن القانون يستخدم بشكل متزايد لملاحقة منتقدي الحكومة ولتقييد حرية التعبير.

الإعلامية في وقت سابق، من بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس. ودخل الزغيدي في إضراب عن الطعام في محبسه للمطالبة باطلاق سراحه.

وكتبت المحاميتان لويز اليافي وإينيس دافو في بيان:يعكس هذا الإضراب عن الطعام المأزق الذي يجد مراد زغيدي نفسه فيه اليوم، ويهدف إلى التنديد بأكثر من عامين من الحرمان من وفي منتصف مايو/أيار، أيّدت محكمة الاستئناف التونسية الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على مراد زغيدي وبورين بسايس، وهما صحفيان معروفان، في محاكمة وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود بأنها مضايقة قضائية.. ورغم استحقاقهما الإفراج في يناير/كانون الثاني 2025 بعد قضاء ثمانية أشهر في السجن، وُجهت إليهما تهم جديدة تتعلق بمخالفات مالية مزعومة، ما أسفر عن إدانة أُيدت في الاستئناف.

وتقول منظمات حقوقية إن القانون يستخدم بشكل متزايد لملاحقة منتقدي الحكومة ولتقييد حرية التعبير، بينما تقول السلطات إنه ضروري لمكافحة المعلومات المضللة والاساءة عبر الإنترنت. ويقول هؤلاء إن القضايا مفبركة بهدف إخماد أصواتهم. ويقول سعيّد إنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان اسمه أو منصبه ويشدد على أنه لن يكون ديكتاتورا وإن الحريات مضمونة في تونس. نهاية شهر أبريل/ نيسان مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2026.

وجاء في التقرير أن تونس قد تراجعت 8 مراكز في عام واحد، حيث هبطت من المركز 129 في عام 2025 إلى المركز 137. وبالنظر إلى أن تونس كانت تحتل المركز 72 في عام 2020، فإن التراجع 65 مركزا خلال ست سنوات يُعدّ كبير





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