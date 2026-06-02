تذبذب أسعار النفط العالمية وسط ترقب لمصير مفاوضات واشنطن وطهران وأمن مضيق هرمز

تحليل شامل لاستقرار أسعار النفط وتأثير التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران على إمدادات الطاقة العالمية ومضيق هرمز، مع رصد لارتفاع الصادرات الأمريكية وتأثر قطاعي الشحن والطيران.

شهدت أسواق النفط العالمية حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، حيث حافظت الأسعار على الجزء الأكبر من المكاسب القوية التي حققتها في الجلسات السابقة.

هذا الاستقرار يأتي في وقت تسيطر فيه حالة من الترقب وعدم اليقين على المستثمرين والمتداولين، نتيجة للتضارب في الأنباء الواردة بشأن مسار المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات المحتملة لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد الشريان الأهم لنقل الطاقة في العالم. وبالنظر إلى الأرقام، فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 6 سنتات لتستقر عند مستوى 95.04 دولار للبرميل، بينما شهد خام غرب تكساس الوسيط تراجعاً بسيطاً بمقدار 17 سنتاً ليصل إلى 91.99 دولار للبرميل، وذلك بعد موجة صعود حادة تجاوزت 5 في المائة تأثرت بالتصريحات السياسية المتقلبة.

وتكشف التفاصيل الدبلوماسية عن مشهد معقد، حيث تضاربت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع التقارير الإعلامية الإيرانية. فبينما أشارت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أن طهران قامت بتعليق مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن، أكد الرئيس ترمب في مناسبات مختلفة استمرار هذه المحادثات، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، ساهم إعلان لبنان عن وقف جزئي لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في تخفيف حدة التوترات الإقليمية بشكل محدود، إلا أن الأسواق لا تزال تنظر بحذر إلى هذه الخطوات، حيث يرى المحللون أن علاوة المخاطر ستظل كامنة في أسعار النفط حتى يتم تقديم أدلة ملموسة على تقدم حقيقي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتأمين حركة الناقلات في الخليج. وعلى صعيد التأثيرات اللوجستية والاقتصادية، تسببت الإجراءات الإيرانية التي أوقفت بموجبها عمليات الشحن غير الإيرانية من وإلى منطقة الخليج في خلق أزمة إمدادات حادة، حيث تأثر نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما أدى إلى قفزات سعرية كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى 50 في المائة.

هذا الوضع دفع المصافي في آسيا وأوروبا إلى زيادة اعتمادها على الخام الأمريكي، وهو ما انعكس في وصول صادرات النفط الأمريكية إلى مستويات قياسية بلغت 5.6 مليون برميل يومياً في شهر مايو. وبالتوازي مع ذلك، تشير التقديرات إلى انخفاض مستمر في مخزونات الخام الأمريكية، مما يعزز من قوة الأسعار في المدى القصير.

وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، شدد مسؤولون تنفيذيون في شركات شحن عالمية خلال اجتماعاتهم في أثينا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي قواعد واضحة وصارمة تضمن سلامة السفن التجارية عند عبورها مضيق هرمز. ولا تقتصر التداعيات على أسعار الخام فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى؛ حيث أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إلى أن النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط ألقت بظلالها السلبية على حركة الطيران العالمي.

وفي مناطق أخرى، حاولت الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط احتواء أزمة نقص الوقود والازدحام أمام محطات التوزيع لتقليل الاحتقان الشعبي. ومن جهة أخرى، أعلنت كازاخستان عن نجاحها في إعادة إنتاجها النفطي إلى مستوى 290 ألف طن يومياً بعد تجاوز خسائر الإنتاج في حقل تنغيز الضخم.

إن هذه السلسلة من الأحداث المتداخلة تؤكد أن أمن الطاقة العالمي بات مرتبطاً بشكل عضوي بالتوافقات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي اهتزاز في استقرار مضيق هرمز سيؤدي بالضرورة إلى موجات من التقلبات السعرية التي ستطال كافة الاقتصادات العالمية.





