تذبذب الأسواق العالمية وأسعار النفط تحت تأثير التوترات الإيرانية والتحولات التجارية

تحليل شامل لتأثير الحرب في إيران على مؤشرات الأسهم الآسيوية والأميركية، وتقلبات أسعار النفط، والتوجهات الأوروبية لتقليل الاعتماد على الصين وسط حالة من الترقب الاقتصادي العالمي.

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التذبذب والتباين الملحوظ في تعاملاتها الأخيرة، حيث سيطر القلق والترقب على المستثمرين نتيجة عدم اليقين المحيط بمسار الصراع في إيران وتداعياته الجيوسياسية وال اقتصاد ية.

في القارة الآسيوية، انعكست هذه الحالة من عدم الاستقرار على مؤشرات الأسهم، حيث تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة بلغت نحو 0.6 في المائة، ليفقد بذلك المكاسب التي حققها في بداية التداولات رغم البيانات الإيجابية التي أظهرت نموا اقتصاديا لليابان للربع الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في الإنفاق الاستهلاكي. وفي المقابل، واجه السوق الكوري الجنوبي ضغوطا شديدة، حيث سجل مؤشر كوسبي انخفاضا حادا تجاوز 3.5 في المائة، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وعلى رأسها شركتي سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس، وهو ما جاء انعكاسا للتراجعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

بينما ظهرت بعض الإشارات الإيجابية في أسواق أخرى، إذ ارتفع مؤشر إس آند بي إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة، وصعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة، في حين أغلق مؤشر شنتشن الصيني على انخفاض طفيف. أما على صعيد أسواق الطاقة، فقد عاشت أسعار النفط موجة من التقلبات الحادة التي تعكس مدى حساسية هذا القطاع للأحداث السياسية في الشرق الأوسط.

فقد شهد الخام الأميركي الخفيف وخام برنت تراجعات ملموسة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعليق ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران، مشيراً إلى وجود مفاوضات جادة تهدف إلى إنهاء حالة الحرب. هذا الإعلان ساهم في تخفيف حدة التوترات مؤقتاً، رغم استمرار المخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية. وتبرز اليابان كواحدة من أكثر الدول تأثراً بهذه الاضطرابات نظراً لاعتمادها شبه الكامل على واردات النفط التي تمر عبر هذا المضيق.

وقد تذبذبت أسعار برنت بشكل كبير، حيث كانت تتداول عند مستويات 70 دولاراً قبل اندلاع الأزمة، ثم ارتفعت بشكل حاد قبل أن تعاود التراجع نسبياً مع ظهور بوادر التهدئة الدبلوماسية. وفيما يخص الأسواق الأميركية والسندات، فقد تأرجح مؤشر إس آند بي 500 بين الارتفاع والانخفاض قبل أن يغلق على تراجع طفيف، بينما سجل مؤشر داو جونز مكاسب محدودة، في حين تراجع ناسداك المجمع متأثراً بقطاع التكنولوجيا.

وفي سوق السندات، شهد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقلبات سريعة قبل أن يستقر عند مستوى 4.59 في المائة. وعلى مستوى الشركات، لفتت شركة دلتا إيرلاينز الأنظار بعد أنباء عن استحواذ شركة بيركشاير هاثاواي، بقيادة وارن بافيت، على حصة ضخمة تتجاوز قيمتها 2.6 مليار دولار، مما أدى إلى تذبذب السهم تأثراً بأسعار الوقود.

كما يترقب العالم حالياً النتائج الربع سنوية لشركة إنفيديا العملاقة في مجال أشباه الموصلات، والتي تعتبر مؤشراً حيوياً لقطاع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ترقب نتائج شركات تجزئة كبرى مثل وول مارت وتارغت. بالتوازي مع هذه التطورات، بدأت ملامح صراع اقتصادي وتجاري جديد تظهر في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لإلزام الشركات الأوروبية بتنويع مصادر توريد المكونات الحيوية من ثلاثة موردين مختلفين على الأقل لتقليل الاعتماد المفرط على الصين.

وفي سياق متصل، حققت إدارة الرئيس ترمب بعض المكاسب في ملف المعادن النادرة عقب القمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن ناحية أخرى، بدأت آثار الحرب في إيران تظهر بوضوح على الاقتصاد الصيني، حيث شهد شهر أبريل تباطؤاً في الإنتاج الصناعي وتراجعاً في مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يشير إلى أن التوترات الجيوسياسية بدأت تضرب مفاصل الاقتصاد الصيني.

وفي سوق العملات، استمر الدولار الأميركي في القوة أمام الين الياباني، بينما سجل اليورو تراجعاً طفيفاً أمام العملة الأميركية، مما يعكس حالة التحوط التي يتبعها المستثمرون في ظل الظروف الراهنة





الأسواق المالية أسعار النفط الصراع الإيراني الاقتصاد الصيني التكنولوجيا العالمية

