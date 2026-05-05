استطلاع حديث يكشف عن تدهور التوقعات الاقتصادية للشركات الألمانية العاملة في آسيا والشرق الأوسط، بينما أبدى الشركات العاملة في الصين والولايات المتحدة تفاؤلاً نسبيًا.

أظهر استطلاع حديث أجرته شبكات غرف التجارة الخارجية الألمانية شمل أكثر من 4500 شركة ألمانية تعمل على المستوى الدولي، تدهورًا ملحوظًا في التوقعات ال اقتصاد ية للشركات العاملة في آسيا و الشرق الأوسط ، بينما أبدى الشركات العاملة في ال صين و الولايات المتحدة تفاؤلاً نسبيًا.

وكشف الاستطلاع عن تبدد الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي عالمي، حيث يعيش الاقتصاد العالمي حالة أزمة يشعر بها الشركات بشكل مباشر. فقد توقع 54% من الشركات تدهورًا في الأوضاع التجارية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مقارنة بـ26% في استطلاع مماثل أُجري في الخريف الماضي. وفي المقابل، يتوقع 32% من الشركات تدهورًا، مقابل 24% سابقًا. ويعزى هذا التشاؤم إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الخام وضعف الطلب العالمي.

وأشار فولكر تراير، المسؤول عن قسم التجارة الخارجية لدى غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إلى أن الشركات تواجه تفاعلًا خطيرًا بين صدمة أسعار الطاقة وهشاشة سلاسل الخدمات اللوجستية وتزايد انعدام الثقة الجيوسياسية، مما يضر بشكل خاص بالشركات المعتمدة على التصدير ويعيق الاستثمارات. وعلى الرغم من هذه التوقعات المتشائمة، لا يزال هناك بعض الأمل في مناطق معينة.

ففي حين تتوقع الشركات العاملة في آسيا والشرق الأوسط تدهورًا في الأوضاع، فإن الشركات العاملة في الصين والولايات المتحدة ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية تنظر إلى الأشهر المقبلة بتفاؤل نسبي. ويعزى هذا التفاؤل إلى البعد الجغرافي عن مناطق الصراع، وتوافر مصادر طاقة محلية، واتفاق ميركوسور مع الاتحاد الأوروبي. ففي أمريكا الجنوبية والوسطى، تتوقع نحو ثلث الشركات الألمانية تحسنًا في الأعمال، مقابل 23% فقط تتوقع تراجعًا.

وفي سياق منفصل، أعلن الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نتائج فحصه الطبي الأخير، والتي أظهرت أنه فقد حوالي 9 كيلوغرامات من وزنه، ولكنه يتمتع بصحة ممتازة مع وجود بعض التشوهات الطفيفة. يأتي هذا الإعلان في ظل متابعة دقيقة لصحة ترامب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبالانتقال إلى التطورات الجيوسياسية، اعتبر محللون ألمان وأوروبيون أن الهجوم الإيراني على إسرائيل ورد الدولة العبرية جاء في حدود المتوقع، وأن لعبة شد الأعصاب الحالية لا تزال تحت السيطرة.

ومع ذلك، لا يزال الوضع الإقليمي متوترًا ويتطلب حذرًا شديدًا لتجنب أي تصعيد غير مقصود. وتؤكد هذه التطورات على أهمية الدور الدبلوماسي في حل النزاعات وتخفيف التوترات في المنطقة. وفي تطور آخر، سلطت الأضواء على نجاح الدبلوماسية القطرية في تحقيق اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل، وهو إنجاز يعتبر بالغ الأهمية في ظل تعقيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتساءل مراقبون عن سر نجاح قطر في العمل كوسيط فعال بين الطرفين المتنازعين، وما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي.

ويعزى هذا النجاح إلى عدة عوامل، منها علاقات قطر الجيدة مع كلا الطرفين، وثقتها في قدرتها على التوسط بفعالية، والتزامها بمبادئ الحياد والشفافية. كما أن قطر تتمتع بسمعة دولية طيبة كدولة مسؤولة تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز الدبلوماسي الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية في حل النزاعات وتخفيف المعاناة الإنسانية. إن استمرار الجهود الدبلوماسية وتكثيفها أمر ضروري لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، مما يتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اقتصاد ألماني آسيا الشرق الأوسط صين الولايات المتحدة استطلاع رأي توقعات اقتصادية سلاسل الإمداد تكاليف الطاقة قطر ترامب إسرائيل إيران

United States Latest News, United States Headlines