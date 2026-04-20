تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر ونقله إلى باريس للعلاج في العناية المركزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد نقله إلى باريس لتلقي العلاج في العناية المركزة إثر مضاعفات حادة في التنفس، مع دعوات الوسط الفني لجمهوره بالدعاء له.

شهدت الساحة الفنية المصرية والعربية حالة من القلق البالغ بعد الأنباء التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر ، الملقب ب أمير الغناء العربي ، حيث أشارت التقارير الأخيرة إلى نقله بشكل عاجل إلى العاصمة الفرنسية باريس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في أحد المراكز الاستشفائية المتخصصة.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها فرهود عبر فضائية صدى البلد، فإن الفنان يخضع حاليًا لبروتوكول علاجي مكثف تحت إشراف نخبة من الأطباء الفرنسيين الذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها شاكر في الوجدان العربي والمصري على حد سواء. وتأتي هذه الخطوة العلاجية بعد فترة من المعاناة الصحية التي ألمت به، وسط تكتم شديد من قبل أسرته التي طالبت باحترام خصوصية المريض والابتعاد عن تداول الشائعات غير الدقيقة. ووفقاً للمعلومات المسربة، يتواجد الفنان هاني شاكر حالياً داخل وحدة العناية المركزة، حيث وصفت التقارير حالته بأنها دقيقة وتستوجب مراقبة مستمرة. ويعاني الفنان من ضيق حاد في التنفس نتج عن مضاعفات صحية سابقة، مما اضطر الفريق الطبي المعالج لوضعه على أجهزة التنفس الصناعي لضمان استقرار وظائف الرئة. وتشير المتابعات إلى أن وضعه الصحي يمر بمرحلة تقلبات مستمرة بين تحسن طفيف وتدهور مرتبط بتعقيدات الجهاز التنفسي، مما يفرض على الطاقم الطبي البقاء في حالة استنفار دائم لمراقبة أي تغييرات تطرأ على مؤشراته الحيوية. هذا الوضع الصحي المتأزم دفع بالعائلة إلى فرض طوق من السرية حول مكان تواجده، مانعين الزيارات أو الإفصاح عن تفاصيل المستشفى لضمان توفير بيئة هادئة ومناسبة لتعافيه. تأتي هذه الأزمة الصحية كفصل جديد في سلسلة التحديات التي واجهها الفنان هاني شاكر خلال الفترة الماضية، حيث كان قد عانى سابقاً من مشكلات مزمنة في القولون أدت إلى نزيف حاد، مما استوجب تدخلاً جراحياً دقيقاً لاستئصال جزء من الأمعاء. ورغم التوقعات بتحسن حالته بعد العملية، إلا أن مضاعفات لاحقة أدت إلى التأثير على الجهاز التنفسي، مما فاقم من سوء وضعه الصحي وأدى إلى اتخاذ القرار الصعب بنقله إلى الخارج للعلاج. وفور انتشار الخبر، تصدر اسم الفنان منصات التواصل الاجتماعي، حيث توالت دعوات المحبين والزملاء في الوسط الفني، وعلى رأسهم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، الذي ناشد الجمهور المصري والعربي بالدعاء للفنان بالشفاء العاجل، مؤكداً أن الحالة تستدعي التكاتف المعنوي ودعم الفنان وأسرته في هذه المحنة القاسية، معرباً عن أمله في عودة شاكر إلى جمهوره ومحبيه بكامل صحته وعافيته في القريب العاجل





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines