تدمير كنيس يهودي في طهران: إدانة دولية و دعوات إلى التهدئة

تعرض كنيس يهودي تاريخي في طهران لضربة صاروخية، مما أدى إلى تدميره وإثارة إدانات دولية واسعة. تفاصيل الحادث و ردود الفعل الإيرانية والدولية، مع استمرار جهود الإنقاذ.

أفادت وسائل الإعلام ال إيران ية اليوم الثلاثاء بأن كنيسا يهود يا يقع في وسط العاصمة طهران قد تعرض لضربة صاروخية أدت إلى تدمير ه بشكل كامل، حيث تتواصل جهود فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض. وذكرت المصادر الإخبارية أن الضربة تسببت في أضرار جسيمة في محيط الكنيس، بما في ذلك المباني السكنية المجاورة والمنشآت الأخرى. وقد أدى ال هجوم إلى اندلاع حرائق واسعة النطاق في المنطقة، مما زاد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

كما أشارت التقارير إلى وجود عدد من الجرحى، ولا يزال عدد الضحايا النهائي غير معروف حتى الآن. هذا الحادث المأساوي يمثل تصعيدا خطيرا في التوترات الإقليمية، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين والمقدسات الدينية في المنطقة. وأكدت السلطات الإيرانية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل العدواني. \في تصريح له، عبر همايون سامح ياه نجف آبادي، ممثل الجالية اليهودية الإيرانية في البرلمان الإيراني، عن أسفه الشديد إزاء الهجوم الذي استهدف الكنيس. وأوضح آبادي أن الكنيس المستهدف، وهو كنيس رافي-نيا، يعتبر من أقدم الكنائس اليهودية في إيران، ويحمل قيمة دينية وتاريخية كبيرة للجالية اليهودية وللشعب الإيراني بأسره. وأشار إلى أن الكنيس كان يضم العديد من المقتنيات والأغراض المقدسة التي تدمرت بالكامل جراء الهجوم، مما يزيد من حجم الخسائر المعنوية والمادية. وشدد آبادي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي، وتقديمهم إلى العدالة. كما دعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الهجوم والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة هذه المحنة. وتشير التقديرات إلى أن عدد اليهود المقيمين في إيران يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف شخص، يتركز أكثر من نصفهم في العاصمة طهران، مما يجعل هذا الهجوم ضربة موجعة لهذه الأقلية الدينية. \من جانبه، أدان رئيس البرلمان الإيراني بشدة الهجوم الإسرائيلي على الكنيس اليهودي في طهران، واصفا إياه بالعمل الإرهابي الذي يستهدف القيم الإنسانية والدينية. وأكد على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاعتداء الغاشم، وستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادة البلاد وحماية مواطنيها. كما عبر عن تعازيه للجالية اليهودية في إيران، مؤكدا على تضامن الشعب الإيراني معهم في هذه الظروف الصعبة. وقد انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالكنيس، وتستعرض جهود الإنقاذ الجارية. وتظهر الصور واللقطات المأساوية حجم الخسائر المادية والمعنوية التي تعرضت لها الجالية اليهودية في إيران. هذا الحادث يضاف إلى سلسلة من التوترات المتصاعدة في المنطقة، ويزيد من احتمالية نشوب صراعات جديدة. ويدعو الخبراء إلى ضرورة خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية للخلافات القائمة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة





